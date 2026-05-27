Cómo pintar el pelo de fantasía temporalmente para lucir como Rumi de Kpop Demon Hunters sin maltratarlo

Sin duda alguna uno de los fenómenos más grandes que ha tenido impacto no solo en la industria del cine sino en productos y tendencias ha sido todo lo referente a la película Kpop Demon Hunters ya que hoy en día hay figuras, disfraces, ropa, maquillajes y diversos productos de estas tres guerreras increíbles: Rumi, Zoey y Mira.

Puede interesarte: Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños

¿Cómo pintar el pelo de fantasía para lucir como Rumi de Kpop Demon Hunters?

Una de las características más grandes del personaje de Rumi es que tiene el pelo de color morado. Hoy en día muchas niñas buscan replicar esto así como los peinados aunque no debes preocuparte ya que para realizarlo no se necesita teñir el pelo de forma permanente por lo que aquí te decimos cómo hacerlo.

Teñir el pelo con papel crepe

Esta es una de las técnicas más sencillas ya que solo tendrás que poner rollos de papel crepe en color morado en agua caliente. Una vez que el agua esté completamente concentrada de color tendrás que lavar tu pelo con esa agua. Permite que el pelo se seque de forma natural y tendrás un tono morado, el cual se quita una vez que lavas muy bien el cabello.

Teñir el pelo temporalmente de color morado con productos

Ahora bien, si lo que quieres es algo que concentre más el color tendrás que usar algún tinte temporal de cabello. Hoy en día hay diversas marcas por lo que puedes elegir la que más se ajuste a tu tipo de cabello. Incluso hay en diversas texturas como crema, la cual es ideal y fácil de aplicar.

Recuerda que los detalles son sumamente importantes por lo que una vez que hayas teñido el pelo de color morado puedes hacer la misma trenza que usa Rumi. Con esto entrarás en personaje completamente y si quieres aún más personificación puedes usar algún disfraz para lucir como toda una guerrera.

¿Cómo proteger el cabello una vez que hayas teñido el pelo?

A pesar de que los ingredientes para pintar de forma temporal el pelo son menos agresivos que los tintes permanentes y las decoloraciones no está de más hacer uso de tratamientos para cuidar el cabello. Para esto puedes usar mascarillas de baño o bien mascarillas caseras. Una de ellas puede ser una en la que mezcles un plátano maduro, 2 cucharadas de miel pura y una cucharada de aceite de coco. Deja actuar por 20 minutos y posteriormente lava muy bien el cabello. Utiliza enjuague y deja secar el pelo al natural. Puedes realizar este paso 2 veces a la semana.