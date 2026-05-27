El ingrediente de cocina que combate la caída del cabello y pocos conocen
El aceite de oliva se convirtió en uno de los remedios naturales más recomendados para combatir la caída del cabello. Esto se debe a sus propiedades antioxidantes, hidratantes y nutritivas. Conoce qué dicen los expertos sobre este truco casero para la salud capilar.
Aunque la caída del cabello puede tener múltiples causas (como estrés, cambios hormonales, genética o deficiencias nutricionales), expertos en tricología sostienen que mantener el cuero cabelludo hidratado y protegido es fundamental para prevenir el debilitamiento del pelo. En ese contexto, el aceite de oliva destaca por su contenido de vitamina E, ácidos grasos y compuestos antioxidantes.
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Instituciones como la American Academy of Dermatology (AAD) y publicaciones científicas sobre cosmética capilar remarcan que los aceites vegetales ricos en antioxidantes pueden ayudar a disminuir el daño oxidativo sobre el cabello. Tricólogos y dermatólogos coinciden en que el aceite de oliva puede mejorar la elasticidad y reducir la rotura del pelo.
¿Por qué el aceite de oliva ayuda a combatir la caída del cabello?
El aceite de oliva contiene componentes naturales que nutren profundamente el cabello y ayudan a protegerlo de agresiones externas.
- Aporta antioxidantes naturales: protege el cabello del daño ambiental. El aceite de oliva contiene vitamina E y polifenoles, sustancias relacionadas con la protección celular frente al estrés oxidativo.
- Hidrata el cuero cabelludo: evita la resequedad y el debilitamiento. Un cuero cabelludo saludable favorece mejores condiciones para el crecimiento capilar.
- Reduce la rotura del pelo: fortalece la fibra capilar. Los ácidos grasos ayudan a mejorar la elasticidad y suavidad del cabello.
- Disminuye el frizz y aporta brillo: mejora la apariencia general del pelo. Su acción nutritiva ayuda a sellar la cutícula capilar.
¿Cómo usar aceite de oliva correctamente para prevenir la caída del cabello?
Los especialistas recomiendan utilizarlo con moderación y adaptarlo al tipo de cabello para evitar exceso de grasa.
- Aplicarlo como mascarilla antes del lavado: nutrir profundamente el cabello. Se recomienda dejar actuar entre 20 y 30 minutos antes del shampoo.
- Masajear suavemente el cuero cabelludo: estimular la circulación. Los movimientos suaves ayudan a distribuir mejor el producto.
- Usar pequeñas cantidades: evitar sensación pesada. Especialmente en cabellos finos, el exceso puede dejar residuos grasos.
- Combinarlo con una rutina saludable: potenciar resultados. La alimentación, el descanso y el manejo del estrés también influyen en la salud capilar.
La dermatóloga Dr. Wilma Bergfeld, especialista de la Cleveland Clinic, explica que los aceites ricos en antioxidantes pueden ayudar a mejorar la apariencia y resistencia del cabello cuando se utilizan correctamente. Pero aclara que si la caída es persistente o excesiva, siempre es importante consultar con un profesional para identificar la causa específica del problema.