El ingrediente de cocina que combate la caída del cabello y pocos conocen

Aunque la caída del cabello puede tener múltiples causas (como estrés, cambios hormonales, genética o deficiencias nutricionales), expertos en tricología sostienen que mantener el cuero cabelludo hidratado y protegido es fundamental para prevenir el debilitamiento del pelo. En ese contexto, el aceite de oliva destaca por su contenido de vitamina E, ácidos grasos y compuestos antioxidantes.

Así reaccionó Zuria Vega a los cuestionamientos por los supuestos ‘desaires’ de Madonna

Instituciones como la American Academy of Dermatology (AAD) y publicaciones científicas sobre cosmética capilar remarcan que los aceites vegetales ricos en antioxidantes pueden ayudar a disminuir el daño oxidativo sobre el cabello. Tricólogos y dermatólogos coinciden en que el aceite de oliva puede mejorar la elasticidad y reducir la rotura del pelo.

¿Por qué el aceite de oliva ayuda a combatir la caída del cabello?

El aceite de oliva contiene componentes naturales que nutren profundamente el cabello y ayudan a protegerlo de agresiones externas.



Aporta antioxidantes naturales: protege el cabello del daño ambiental. El aceite de oliva contiene vitamina E y polifenoles, sustancias relacionadas con la protección celular frente al estrés oxidativo.

protege el cabello del daño ambiental. El aceite de oliva contiene vitamina E y polifenoles, sustancias relacionadas con la protección celular frente al estrés oxidativo. Hidrata el cuero cabelludo: evita la resequedad y el debilitamiento. Un cuero cabelludo saludable favorece mejores condiciones para el crecimiento capilar.

evita la resequedad y el debilitamiento. Un cuero cabelludo saludable favorece mejores condiciones para el crecimiento capilar. Reduce la rotura del pelo: fortalece la fibra capilar. Los ácidos grasos ayudan a mejorar la elasticidad y suavidad del cabello.

fortalece la fibra capilar. Los ácidos grasos ayudan a mejorar la elasticidad y suavidad del cabello. Disminuye el frizz y aporta brillo: mejora la apariencia general del pelo. Su acción nutritiva ayuda a sellar la cutícula capilar.

¿Cómo usar aceite de oliva correctamente para prevenir la caída del cabello?

Los especialistas recomiendan utilizarlo con moderación y adaptarlo al tipo de cabello para evitar exceso de grasa.



Aplicarlo como mascarilla antes del lavado: nutrir profundamente el cabello. Se recomienda dejar actuar entre 20 y 30 minutos antes del shampoo.

nutrir profundamente el cabello. Se recomienda dejar actuar entre 20 y 30 minutos antes del shampoo. Masajear suavemente el cuero cabelludo: estimular la circulación. Los movimientos suaves ayudan a distribuir mejor el producto.

estimular la circulación. Los movimientos suaves ayudan a distribuir mejor el producto. Usar pequeñas cantidades: evitar sensación pesada. Especialmente en cabellos finos, el exceso puede dejar residuos grasos.

evitar sensación pesada. Especialmente en cabellos finos, el exceso puede dejar residuos grasos. Combinarlo con una rutina saludable: potenciar resultados. La alimentación, el descanso y el manejo del estrés también influyen en la salud capilar.

La dermatóloga Dr. Wilma Bergfeld, especialista de la Cleveland Clinic, explica que los aceites ricos en antioxidantes pueden ayudar a mejorar la apariencia y resistencia del cabello cuando se utilizan correctamente. Pero aclara que si la caída es persistente o excesiva, siempre es importante consultar con un profesional para identificar la causa específica del problema.