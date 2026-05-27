Dile adiós a las cucarachas con estas 3 plantas que son mejores que un insecticida

Aunque las infestaciones importantes requieren control profesional, expertos en manejo integrado de plagas explican que ciertas plantas pueden funcionar como complemento preventivo dentro de la casa. Además de aportar aroma y decoración, ayudan a crear ambientes menos atractivos para las cucarachas sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos constantemente.

Organizaciones como la National Pesticide Information Center (NPIC) y estudios sobre aceites esenciales publicados en revistas de entomología señalan que algunos compuestos vegetales de las plantas aromáticas tienen efectos repelentes sobre insectos rastreros. Esto se debe especialmente a sus sustancias volátiles.

¿Cuáles son las 3 plantas que ayudan a ahuyentar las cucarachas según los expertos?

Las plantas aromáticas contienen aceites esenciales y compuestos naturales que pueden resultar molestos para estos insectos.



Menta: su aroma intenso actúa como repelente natural. La menta contiene mentol, un compuesto que distintos estudios relacionan con efectos repelentes sobre insectos. Se recomienda colocar macetas cerca de ventanas, cocina o zonas húmedas.

su aroma intenso actúa como repelente natural. La menta contiene mentol, un compuesto que distintos estudios relacionan con efectos repelentes sobre insectos. Se recomienda colocar macetas cerca de ventanas, cocina o zonas húmedas. Laurel: ayuda a mantener alejadas las cucarachas de alacenas y rincones. Expertos en plagas domésticas explican que el olor de las hojas de laurel resulta desagradable para estos insectos. Muchas personas colocan hojas secas dentro de muebles y despensas.

ayuda a mantener alejadas las cucarachas de alacenas y rincones. Expertos en plagas domésticas explican que el olor de las hojas de laurel resulta desagradable para estos insectos. Muchas personas colocan hojas secas dentro de muebles y despensas. Citronela: desprende aceites esenciales de fuerte aroma. Aunque suele asociarse con mosquitos, también puede ayudar a disminuir la presencia de otros insectos en el hogar gracias a su perfume cítrico intenso.

¿Cómo usar estas plantas aromáticas para ahuyentar cucarachas en el hogar?

Los especialistas aclaran que las plantas funcionan mejor cuando se combinan con buenos hábitos de limpieza y control ambiental.



Ubicarlas en zonas estratégicas: reforzar áreas sensibles. Cocina, lavadero, alacenas y baños suelen ser los espacios más propensos a atraer cucarachas.

reforzar áreas sensibles. Cocina, lavadero, alacenas y baños suelen ser los espacios más propensos a atraer cucarachas. Mantener las plantas saludables: conservar el aroma natural. Cuanto más frescas estén las hojas, mayor será la intensidad de los compuestos aromáticos.

conservar el aroma natural. Cuanto más frescas estén las hojas, mayor será la intensidad de los compuestos aromáticos. Complementar con limpieza frecuente: eliminar fuentes de alimento. Los expertos en control de plagas recomiendan evitar restos de comida y humedad acumulada.

eliminar fuentes de alimento. Los expertos en control de plagas recomiendan evitar restos de comida y humedad acumulada. Utilizar hojas o aceites esenciales: reforzar el efecto repelente. Algunas personas combinan las plantas con bolsitas de hojas secas o difusores naturales.

La NPIC explica que ciertos aceites esenciales de plantas aromáticas muestran propiedades repelentes sobre insectos, aunque su efectividad puede variar según el entorno y el nivel de infestación. Por eso, especialistas en manejo integrado de plagas recomiendan utilizar estas opciones como complemento preventivo y no como único método de control cuando el problema es severo.