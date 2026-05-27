Qué hacer con los frascos de perfume vacíos: 3 ideas fáciles y decorativas
Los frascos de perfume vacíos pueden reutilizarse de forma creativa para decorar distintos espacios del hogar. Estas son 3 formas elegantes y fáciles de hacerlo.
Cada vez más personas apuestan por el reciclaje y decoración DIY para darle una segunda vida a objetos cotidianos antes de desecharlos. En el caso de los perfumes, muchos frascos vacíos tienen acabados de vidrio, tapas metálicas y detalles sofisticados que los convierten en piezas perfectas para manualidades decorativas.
¡Más que una princesa! Las mejores ideas de vestidos para fiestas de XV Años; para lucir radiante con estos colores y accesorios en tendencia
Reutilizar envases ayuda a reducir residuos y fomenta un consumo más consciente. Conoce cuáles son las 3 maneras de darle un segundo uso a esos frascos de perfume vacíos.
¿Cómo reutilizar los frascos de perfume vacíos en casa?
Antes de comenzar cualquier manualidad, los expertos recomiendan limpiar bien el frasco para eliminar restos de fragancia y alcohol.
- Mini florero elegante: transformar el frasco en un adorno delicado. Los envases de vidrio quedan perfectos para colocar flores pequeñas, ramas secas o lavanda. Son ideales para decorar mesas de luz, escritorios o baños.
- Difusor aromático casero: reutilizarlo como ambientador. Solo hay que rellenar el frasco con aceites esenciales, agua y varillas de madera para crear un perfume ambiental personalizado.
- Adorno con luces LED: crear una pieza decorativa moderna. Algunos frascos transparentes pueden rellenarse con pequeñas luces LED a pila para decorar repisas, mesas o rincones especiales del hogar.
Decoración DIY: consejos para reciclar frascos de perfume
- Retirar etiquetas con agua tibia: conseguir un acabado más limpio. Dejar el frasco en remojo ayuda a despegar adhesivos sin dañar el vidrio.
- Pintar solo si es necesario: aprovechar el diseño original. Muchos frascos ya tienen detalles elegantes que pueden lucirse sin modificaciones.
- Combinar distintos tamaños y formas: crear composiciones decorativas. Agrupar varios envases sobre una bandeja puede dar un efecto sofisticado.
- Agregar piedras, arena o flores secas: personalizar el diseño. Estos pequeños detalles ayudan a adaptar los frascos al estilo decorativo del hogar.
Reutilizar objetos de vidrio decorativo es una de las formas más simples de incorporar piezas únicas al hogar sin realizar grandes gastos. Además, este tipo de proyectos DIY permite personalizar los espacios y convertir elementos cotidianos en detalles con estilo propio.