Las cejas perfectas no van más: este es el acabado natural que se usa en 2026

Durante años dominaron las cejas perfectamente delineadas, oscuras y estructuradas. Pero maquillistas y especialistas en cosmética coinciden en que las nuevas tendencias buscan resultados más relajados y realistas en 2026.

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El objetivo actual ya no es transformar completamente la ceja, sino realzar su forma natural sin endurecer las facciones. Expertos consultados por revistas como Allure y Vogue Beauty explican que el auge de la belleza minimalista impulsó técnicas más ligeras, donde la textura natural del vello cobra protagonismo.

¿Cómo son las cejas naturales que serán tendencia en 2026?

La nueva moda se centra en cejas peinadas, ligeras y con movimiento, alejadas del acabado rígido y extremadamente pigmentado. Estas son las características que definen la tendencia 2026:



Laminado suave y flexible: ordenar el vello sin efecto artificial. Ahora se busca mantener la textura natural de las cejas, evitando acabados demasiado "pegados" o rígidos.

ordenar el vello sin efecto artificial. Ahora se busca mantener la textura natural de las cejas, evitando acabados demasiado "pegados" o rígidos. Tonos más claros y difuminados: suavizar las facciones. Los maquillistas recomiendan evitar colores muy oscuros para lograr un aspecto más fresco y luminoso.

suavizar las facciones. Los maquillistas recomiendan evitar colores muy oscuros para lograr un aspecto más fresco y luminoso. Diseño menos estructurado: respetar la forma natural de la ceja. Se abandonan las líneas extremadamente marcadas y geométricas.

respetar la forma natural de la ceja. Se abandonan las líneas extremadamente marcadas y geométricas. Efecto clean look: crear una imagen elegante y natural. Este estilo combina piel luminosa, maquillaje ligero y cejas discretamente definidas.

¿Qué recomiendan los expertos para lograr cejas naturales y elegantes?

Los especialistas aseguran que menos producto y más textura será la clave para conseguir el acabado que dominará este año.



Usar geles transparentes o de color suave: fijar sin endurecer. Los productos ligeros ayudan a mantener el movimiento natural del vello.

fijar sin endurecer. Los productos ligeros ayudan a mantener el movimiento natural del vello. Rellenar solo zonas necesarias: evitar el exceso de maquillaje. Los expertos sugieren trabajar únicamente pequeños espacios despoblados.

evitar el exceso de maquillaje. Los expertos sugieren trabajar únicamente pequeños espacios despoblados. Elegir lápices de microtrazo: imitar el crecimiento real del pelo. Esta técnica genera un resultado mucho más natural que los bloques compactos de color.

imitar el crecimiento real del pelo. Esta técnica genera un resultado mucho más natural que los bloques compactos de color. Cepillar las cejas hacia arriba: aportar amplitud y frescura al rostro. El efecto despeinado controlado continúa siendo tendencia.

La especialista Anastasia Soare, referente mundial en brows design o brow mapping, sostiene que las cejas deben acompañar las facciones y no dominar el rostro. El auge del clean look refleja una búsqueda de belleza más relajada, sofisticada y auténtica, donde la naturalidad es la verdadera protagonista.