En qué parte de la sala debes poner el sofá para mantener la armonía

La sala es uno de los espacios más importantes dentro del hogar para el Feng Shui, ya que representa el lugar de encuentro, descanso y convivencia familiar. Por eso, la distribución de los muebles no solo tiene una función estética, sino también energética.

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En este sentido, una mala ubicación del sofá puede generar incomodidad visual y sensación de desequilibrio. Expertos en Feng Shui como Lillian Too y Karen Rauch Carter sostienen que la correcta disposición del mobiliario ayuda a mejorar el flujo del Chi: la energía vital que circula dentro de la casa.

¿Cuál es el mejor lugar para poner el sofá según el Feng Shui?

El Feng Shui recomienda que el sofá ocupe una posición de "comando", es decir, un punto desde el cual se pueda observar gran parte de la sala sin quedar expuesto directamente a corrientes de energía. Estas son las claves que recomiendan los expertos:



Apoyarlo sobre una pared sólida: generar estabilidad y seguridad. Los especialistas explican que tener respaldo firme detrás simboliza apoyo emocional y protección.

generar estabilidad y seguridad. Los especialistas explican que tener respaldo firme detrás simboliza apoyo emocional y protección. Ubicarlo frente a la entrada, pero no alineado directamente: controlar la energía que ingresa al ambiente. Esto permite visualizar quién entra sin quedar frente al flujo directo de energía.

controlar la energía que ingresa al ambiente. Esto permite visualizar quién entra sin quedar frente al flujo directo de energía. Evitar darle la espalda a puertas o ventanas: reducir sensación de vulnerabilidad. Según el Feng Shui, esta posición puede generar incomodidad y dispersión energética.

reducir sensación de vulnerabilidad. Según el Feng Shui, esta posición puede generar incomodidad y dispersión energética. Dejar espacio para circular alrededor: favorecer el movimiento del Chi. Los ambientes demasiado bloqueados dificultan la fluidez energética dentro de la sala.

¿Qué errores debes evitar al acomodar el sofá en la sala según el Feng Shui?

Los expertos en Feng Shui señalan que algunos hábitos decorativos pueden alterar el equilibrio visual y energético del ambiente.



Colocar el sofá en medio del paso: se debe evitar interrupciones en la circulación. Esto puede generar sensación de desorden y tensión visual.

se debe evitar interrupciones en la circulación. Esto puede generar sensación de desorden y tensión visual. Ubicarlo debajo de vigas expuestas: se debe reducir presión energética. En Feng Shui, las vigas sobre zonas de descanso se asocian con pesadez y estrés.

se debe reducir presión energética. En Feng Shui, las vigas sobre zonas de descanso se asocian con pesadez y estrés. Saturar la sala con muebles grandes: se debe mantener equilibrio y amplitud. Los espacios despejados ayudan a que la energía circule mejor.

se debe mantener equilibrio y amplitud. Los espacios despejados ayudan a que la energía circule mejor. Descuidar la iluminación natural: se debe potenciar bienestar y calidez. Una sala luminosa favorece ambientes más armónicos y acogedores.

La experta en Feng Shui Karen Rauch Carter explica que la disposición de los muebles influye en cómo las personas perciben emocionalmente un espacio. Por eso, colocar correctamente el sofá no solo mejora la funcionalidad de la sala, sino que también ayuda a crear un ambiente más equilibrado, cómodo y armonioso dentro del hogar.