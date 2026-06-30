Ahuyenta moscas de tu cocina con estos 3 ingredientes naturales

Dada la idoneidad para reproducirse en este clima, las moscas abundan en tiempos de calor. Por eso provocan molestias severas hacia los humanos, que deben lidiar con ellas en espacios donde no se percibe sano encontrarlas. Y es que se recuerda que estos animalitos voladores suelen estar en superficies que no son nada ideales para que las personas tengan contacto.

Ventaneando | Programa completo 30 de junio de 2026

¿Por qué debes ahuyentar moscas de tu cocina con ingredientes naturales?

Como se planteó desde el principio, las moscas regularmente buscan en diversos espacios donde se presenta la humedad, restos de comida y fruta madura también. Por ello, erradicarlas se convierte en una prioridad, pues podría provocar complicaciones con la salud. Y aunque en el mercado se encuentran productos químicos bastante fuertes, algunos prefieren remedios naturales, como los 3 que se proponen a continuación.

¿Qué ingredientes naturales sirven para ahuyentar moscas?

Aunque también existen y se recomiendan algunas combinaciones de elementos de cocina, aquí se proponen 3 ingredientes que pueden ser efectivos por sí solos.

Canela

Este elemento que suele usarse para endulzar y darle un sabor único a ciertas bebidas o postres, funciona como un efectivo repelente natural. La clave radica en su intenso olor, el cual sirve para alejar cierto tipo de insectos, tal como lo son las moscas. Allí la recomendación radica en colocar unas ramitas de canela en pequeños recipientes o creando una infusión muy concentrada para limpiar algunas superficies de la cocina.

Vinagre blanco

Tal como con la canela, el vinagre blanco sirve como un repelente natural gracias a su intenso olor. Por ello, la recomendación que se hace es colocar este líquido en un recipiente cercano a las ventanas. O una segunda opción es mezclar este líquido con agua natural y así limpiar distintas superficies a lo largo de tu hogar. Y es que se presume que este multiusos realmente logra el cometido antimoscas.

Limón con clavos de olor

Esta es una combinación que se considera bastante efectiva, aunque bastante sencilla. Los expertos indican que basta con partir un limón por la mitad y ahí insertar varios clavos de olor. Se recomienda poner este elemento contra las moscas cerca de las frutas, en las propias ventanas o en las mesas donde no son bienvenidos estos animalitos.