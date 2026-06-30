Antes del México vs. Ecuador: reviven hipnosis con Franco Escamilla que predice a la Selección Mexicana en semifinales del Mundial 2026

A través de redes sociales ha comenzado a viralizarse un video de Franco Escamilla cuando realizó una sesión de hipnosis hace casi 6 años y la cual ha cobrado relevancia luego de de que en esa grabación se revelara que el campeonato de Cruz Azul se registraría en el Clausura 2026 y la Selección Mexicana llegaría a semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Hoy que México se juega su pase a los octavos de final contra Ecuador internautas han señalado que si se cumplió el resultado del equipo mexicano podría hacerse realidad que el cuadro azteca haga historia dentro de este torneo, ya que, este es uno de los partidos que está completamente dividido.

¿Cómo fue la predicción que se hizo en el programa de Franco Escamilla?

De acuerdo con las imágenes que circulan fue publicado el pasado 12 de diciembre de 2020 en el canal de Escamilla cuando tuvo como invitado al hipnotista John Milton y quien realizó una dinámica con varios invitados, entre ellos el comediante Paquito Maya.

Durante la dinámica, Jhon Milton pidió que Paquito Maya imaginara que viajaba varios años hacia el futuro y comenzó a hacerle preguntas sobre distintos acontecimientos entre ellos temas relevantes dentro del mundo deportivo.

Al preguntarle si México ganaría la Copa del Mundo, Maya respondió que no, pero que la Selección llegaría a semifinales, justo en la temporada donde Cruz Azul fue campeón. Estas palabras sonaron también cuando Franco Escamilla cuestionó si Cruz Azul volvería a ser campeón a lo que respondió: “2026 más o menos 2026” , agregó que ese mismo año México alcanzaría las semifinales mundialistas, lo que provocó asombro y risas entre los presentes.

¿Quién es John Milton?

John Milton es un hipnotista y conferencista conocido por sus espectáculos de hipnosis en vivo y por colaborar con diversas figuras del entretenimiento mexicano. A lo largo de su carrera ha participado en programas de televisión, podcasts y contenidos digitales.