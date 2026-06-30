MasterChef 24/7: 5 colores uñas de verano que disimulan el desgaste en la cocina

Quienes pasan gran parte del día entre ollas, sartenes y tablas de cortar, como los cocineros de MasterChef 24/7 saben que mantener una manicura impecable puede convertirse en todo un reto. El calor, el lavado constante de manos y el contacto con utensilios aceleran el desgaste del esmalte, por lo que estos 5 colores son perfectos para cocineras o chefs por su bajo cuidado y estar en tedencia con el verano.

Las uñas cortas y en tonos neutros son la opción preferida de cocineras y chefs.|Canva

MasterChef 24/7: los 5 colores de uñas para cocineras o chefs

De acuerdo con revistas de moda, la tendencia de manicura para el verano apuesta por tonos que ayudan a ocultar pequeños rayones y el crecimiento natural de la uña. Si vives como un auténtico MasterChef México 2026, estos cinco colores pueden convertirse en tus mejores aliados.

1. Blanco lechoso: también conocido como milky white, sigue dominando las tendencias de belleza gracias a su acabado limpio, elegante y natural. A diferencia del blanco sólido, este tono translúcido disimula mejor los pequeños desgastes provocados por las tareas diarias, por lo que resulta ideal para quienes cocinan con frecuencia.

2. Nude arena: los tonos nude inspirados en la arena destacan porque se acercan al color natural de la uña. Esto hace que el crecimiento sea menos evidente y que las pequeñas imperfecciones pasen desapercibidas durante más tiempo. Además, combinan fácilmente con cualquier estilo y ocasión.

3. Rosa translúcido: aporta un brillo sutil que da la impresión de uñas saludables y bien cuidadas. Su acabado ligero ayuda a esconder arañazos y pequeñas pérdidas de esmalte, convirtiéndolo en una de las opciones más prácticas para quienes permanecen largas horas en la cocina.

4. Greige: a medio camino entre el gris y el beige, el greige se ha consolidado como uno de los colores más elegantes de la temporada. Además de aportar un toque moderno, este tono camufla mejor las marcas del uso diario que los esmaltes muy claros o demasiado oscuros, manteniendo una apariencia pulida por más tiempo.

5. Durazno suave: ofrece un acabado fresco y luminoso sin llamar demasiado la atención sobre las puntas desgastadas. Es una excelente alternativa para quienes buscan un estilo veraniego con un mantenimiento mínimo, ya que las pequeñas imperfecciones se mezclan con el tono de manera natural.

Este verano, la tendencia demuestra que una manicura bonita no tiene por qué estar peleada con la rutina diaria. Con estos cinco colores, incluso quienes viven como un cocinero de MasterChef 24/7 podrán lucir uñas elegantes durante más tiempo, sin que el desgaste propio de la cocina se convierta en el protagonista.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.