Ten cuidado con estas señales de deshidratación; ya viene la temporada de calor
La deshidratación es un problema que puede complicar la salud de las personas. Por ello presta atención a estos signos que pueden alertarte de que algo va mal.
El verano tiene la particularidad de enfrentar a las personas ante un ambiente evidentemente hostil. Dependiendo el lugar donde vivas, las temperaturas alcanzan registros que se vuelven molestos y hasta peligrosos para la gente. En ese sentido, se te indica que debes cuidar estos aspectos, pues podrías estar experimentando una deshidratación. Cuídate y consume muchos líquidos en esta temporada de extremo calor.
¿Cómo evitar la deshidratación en este verano?
Aunque en general el clima ya no es tan “lineal” como en el pasado, en los próximos días el calor se establecerá y se debe estar preparado para cuidarte ante las inclemencias de un ambiente extremo. Regularmente se indica que alguien podría tener signos de deshidratación porque empezó a tener sed, sin embargo hay otros elementos que te alertan de la falta de líquidos en tu cuerpo.
Este tipo de situaciones son provocadas por diversos aspectos, como lo pueden ser las altas temperaturas o exposición en ambientes de mucho calor por tiempos prolongados, consumo excesivo de bebidas azucaradas o café o mucho tiempo sin el consumo de agua simple. Por ello se te anima a prestar atención con estos detalles que te pudieran alertar sobre problemas con tu organismo.
¿Cuáles son los signos de una posible deshidratación?
- Piel seca - Aunque esto puede ser por otros motivos, la piel seca puede indicar que precisamente te falta hidratarte. Por eso, si tu piel cambia de tono y se percibe opaca o menos elástica, puede significar falta de líquidos.
- Debilitamiento o mareos - Uno de los síntomas de la falta de líquidos se traduce en disminución de la presión arterial. Y eso precisamente provoca sensación de inestabilidad a la hora de pararte, mareos o un debilitamiento del cuerpo evidente.
- Falta de energía o sensación de cansancio - Cuando presentas deshidratación, hay una evidente disminución del rendimiento físico y mental. Puede que descanses lo suficiente, pero tienes cansancio o agotamiento y complicaciones para concentrarte.
- Dolor de cabeza constante - Uno de los grandes problemas con la falta de líquidos en el cuerpo se presenta con múltiples dolores de cabeza. En ocasiones disminuye el flujo sanguíneo y se afecta la circulación, provocando sensación de presión en la cabeza o molestias.
- Labios agrietados y boca seca - Si tu boca siempre está seca, es casi seguro que necesitas líquidos. Y eso también se puede reflejar con los famosos labios resecos, sobre todo en espacios con altas temperaturas como en el verano.
- Orina en tono oscuro - Si al momento de orinar sale completamente oscuro, puede advertir que tu cuerpo está conservando líquidos y por ello podrían existir indicios de deshidratación.