Ten cuidado con estas señales de deshidratación; ya viene la temporada de calor

El verano tiene la particularidad de enfrentar a las personas ante un ambiente evidentemente hostil. Dependiendo el lugar donde vivas, las temperaturas alcanzan registros que se vuelven molestos y hasta peligrosos para la gente. En ese sentido, se te indica que debes cuidar estos aspectos, pues podrías estar experimentando una deshidratación. Cuídate y consume muchos líquidos en esta temporada de extremo calor.

¿Cómo evitar la deshidratación en este verano?

Aunque en general el clima ya no es tan “lineal” como en el pasado, en los próximos días el calor se establecerá y se debe estar preparado para cuidarte ante las inclemencias de un ambiente extremo. Regularmente se indica que alguien podría tener signos de deshidratación porque empezó a tener sed, sin embargo hay otros elementos que te alertan de la falta de líquidos en tu cuerpo.

Este tipo de situaciones son provocadas por diversos aspectos, como lo pueden ser las altas temperaturas o exposición en ambientes de mucho calor por tiempos prolongados, consumo excesivo de bebidas azucaradas o café o mucho tiempo sin el consumo de agua simple. Por ello se te anima a prestar atención con estos detalles que te pudieran alertar sobre problemas con tu organismo.

¿Cuáles son los signos de una posible deshidratación?