Así puedes hacer un delineado gráfico suave: Tutorial fácil para agrandar la mirada

Un delineado gráfico suave agranda la mirada de forma inmediata al abrir ópticamente el párpado utilizando tonos sutiles como el café, gris o bronce en lugar del clásico negro rígido.

Esta técnica combina la estructura geométrica de la tendencia gráfica con un difuminado sutil, logrando un efecto de ojos más grandes y expresivos ideal para el uso diario.

El delineado gráfico ha dominado las tendencias de maquillaje por su capacidad para transformar y estructurar las facciones del rostro de manera artística.

Ventaneando | Programa completo 30 de junio de 2026

Tutorial de delineado gráfico suave y fácil para que tus ojos se vean más grandes

Para conseguir un acabado limpio y difuminado sin que el producto se corra durante el día, estos son los elementos escenciales:

Los delineados gráficos que sirven para agrandar tus ojos, según expertos|Pinterest

Lápiz de ojos cremosa : En tonos café chocolate, gris topo o bronce. Debe ser fácil de difuminar antes de secarse.

: En tonos café chocolate, gris topo o bronce. Debe ser fácil de difuminar antes de secarse. Sombra de ojos del mismo tono : Servirá para sellar el trazo y crear el efecto de degradado suave.

: Servirá para sellar el trazo y crear el efecto de degradado suave. Brocha biselada fina : Indispensable para definir las colas del delineado con precisión.

: Indispensable para definir las colas del delineado con precisión. Brocha tipo lápiz pequeña : Ideal para difuminar los bordes sin perder la forma geométrica.

: Ideal para difuminar los bordes sin perder la forma geométrica. Agua micelar y un hisopo plano: El borrador de emergencia para limpiar y afilar las líneas finales.

Preparar el lienzo y tratar la base

Aplica una capa delgada de corrector o prebase en todo el párpado y séllala con una sombra beige mate. Con el ojo abierto mirando al frente, traza una línea diagonal desde la esquina externa del ojo en dirección a la sien.

Así puedes agrandar tus ojos con ayuda de los delineados gráficos|Pinterest

Línea flotante superior

Desde la punta más externa de la diagonal que acabas de hacer, dibuja un trazo curvo hacia adentro, apuntando el pliegue de tu cuenca. Detén esta línea flotante justo a la mitad del ojo.

Difuminar y sellar

Toma la brocha biselada con un poco de sombra de ojos café y pasa por encima de los bordes externos de las líneas.

Dar luz y abrir la mirada

Aplica un toque de iluminador o sombra satinada clara en el lagrimal y justo debajo del arco de la ceja. Delinea la línea de agua inferior con un lápiz color crema o beige.

