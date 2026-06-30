El método japonés ideal para limpiar el hogar y renovar la energía es el Oosouji: una práctica tradicional cuyo nombre significa literalmente "la gran limpieza". Más que ordenar la casa, este ritual invita a eliminar el polvo, los objetos innecesarios y el desorden con una intención consciente de purificación física, mental y emocional.

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Lejos de ser un simple método de organización, el Oosouji tiene sus raíces en la tradición japonesa y suele realizarse antes del Shogatsu: el Año Nuevo japonés. Según la costumbre, preparar el hogar mediante una limpieza profunda simboliza dejar atrás las impurezas acumuladas durante el año y recibir el nuevo ciclo en un espacio limpio y armonioso.

Aunque este ritual forma parte de una tradición cultural y espiritual, hoy también es valorada por quienes buscan un hogar más ordenado y un ambiente que favorezca el bienestar. Conoce más acerca de este método.

¿Qué es el Oosouji y por qué tiene un significado espiritual?

La palabra Oosouji (大掃除) combina los términos japoneses oo (gran) y souji (limpieza). Su origen está estrechamente relacionado con el sintoísmo: la religión nativa de Japón que considera la limpieza una forma de purificación y respeto hacia los espacios donde habitan las personas y, simbólicamente, las divinidades o kami.

La Japan National Tourism Organization (JNTO) explica que la gran limpieza de fin de año forma parte de las costumbres tradicionales japonesas para recibir el Año Nuevo con el hogar libre de suciedad y desorden. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón destaca la importancia cultural del Shogatsu como uno de los momentos más significativos del calendario japonés.

En la cultura japonesa la limpieza posee un profundo valor simbólico dentro de la sociedad porque representa disciplina, respeto y renovación. Durante el Oosouji, cada tarea se realiza de forma consciente:



Vaciar armarios: retirar aquello que ya no se utiliza para liberar espacio físico y mental.

retirar aquello que ya no se utiliza para liberar espacio físico y mental. Limpiar profundamente cada habitación: no solo las superficies visibles, sino también rincones, ventanas, puertas y muebles.

no solo las superficies visibles, sino también rincones, ventanas, puertas y muebles. Eliminar objetos innecesarios: conservar únicamente aquello que resulta útil o tiene un valor significativo.

conservar únicamente aquello que resulta útil o tiene un valor significativo. Ordenar con intención: cada objeto vuelve a su lugar procurando favorecer un ambiente tranquilo y funcional.

La filosofía detrás del método sostiene que el estado del hogar refleja, en cierta medida, el estado interior de quien lo habita.

¿Cómo aplicar el método japonés Oosouji en casa?

Aunque tradicionalmente se practica antes del Año Nuevo japonés, muchas personas lo adaptan a cualquier momento del año como una oportunidad para comenzar una nueva etapa. Puedes ponerlo en práctica siguiendo estos pasos:



Empieza por una habitación: evita intentar limpiar toda la casa al mismo tiempo para trabajar con mayor atención. Retira el polvo antes de reorganizar: la limpieza profunda es el primer paso del proceso. Clasifica tus pertenencias: decide qué conservar, qué donar y qué reciclar. Limpia de arriba hacia abajo: una recomendación habitual para evitar volver a ensuciar las superficies ya limpias. Ventila todos los ambientes: renovar el aire forma parte del proceso de crear una sensación de frescura y bienestar. Finaliza con un espacio despejado: el objetivo no es solo que la casa luzca limpia, sino que resulte cómoda, funcional y agradable para vivir.

Esta visión coincide con la de la reconocida consultora japonesa Marie Kondo, creadora del método KonMari. Aunque se trata de sistemas diferentes, ambos comparten la idea de que el orden consciente puede contribuir a generar una relación más positiva con el hogar y favorecer una mayor sensación de calma.