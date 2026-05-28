Cuáles son los tonos de uñas que oscurecen las manos

Dentro de la manicura hay tonos de uñas que oscurecen las manos, siendo un efecto desfavorecedor, ya que al mismo tiempo hace que las arrugas y cicatrices sean más visibles, obteniendo un aspecto avejentado.

Para que eso no te ocurra, te vamos a explicar cuáles son los colores que debes evitar en los esmaltes, además de explicarte la razón de esas explicaciones.

¿Qué tonos de uñas envejecen tus manos?

Gemini explica que es importante hacer una buena elección de tonos de uñas, ya que hay opciones que oscurecen las manos y enmarcan ciertas líneas que puedas tener, además de generar un efecto apagado en tu piel. Por eso recomienda evitar a toda costa las siguientes opciones:

Tonos tierra o cafés mudos: Al ser tonos que se pueden parecer mucho a la piel en un subtono opaco, genera un aspecto grisáceo en tu piel.

Amarillos y naranjas pálidos: Compiten con la calidez natural de la piel, dando una apariencia de piel enferma o amarilla.

Gris o ceniza: Aunque es una opción elegante, puede resultar contraproducente, ya que succiona el color de la piel, haciendo que las manos se vean descuidadas.

Pasteles con base blanca: El verde menta pálido o azul cielo muy claro hacen que la cutícula se oscurezca o tenga un color enrojecido.

¿Qué colores de uñas rejuvenecen?

Gemini explica que, para poder rejuvenecer nuestras manos, se recomienda escoger rojos vibrantes, rosas tipo “ballet slipper” o escoger nudes que sean más claros u oscuros que nuestro color de piel, pero nunca seleccionar aquellos que sean idénticos.

Por otro lado, la misma inteligencia artificial explica qué selección debemos hacer dependiendo del tipo de pieles que tengamos, dejando la siguiente guía que explica los tonos de uñas que iluminan y oscurecen la piel:

