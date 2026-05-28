Mara Escalante revela la muerte de un ser querido, a 4 meses de perder a su padre. “Te amo con todo mi corazón”

Hace unas horas Mara Escalante dio a conocer la muerte de una persona muy querida para ella, el escritor Rafael Campos. Han pasado solo 4 meses de que la actriz y comediante perdió a su padre, el también intérprete Mario Cid.

"No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento", escribió Mara Escalante para quien fuera su colaborador cercano y amigo. "Cada vez que los que te conocimos pongamos en práctica la generosidad, tu mejor legado, estaremos honrando tu memoria; y entonces, amigo, tu vida habrá cumplido con su propósito, que no dudo, sea parte del plan divino".

Mara Escalante enfrenta dolorosa pérdida después de la muerte de su padre, Mario Cid

Fue el 12 de enero de 2026 que se anunció oficialmente la muerte de Mario Cid, padre de Mara Escalante, a los 93 años. Fue un primer actor, director y guionista que inició su carrera en los años 50 y siguió trabajando durante casi toda su vida; participó en más de 120 películas y tuvo una respetada trayectoria como actor de reparto.

"Se quedó dormido, después de un rato, tres suspiros y se fue al llamado de nuestro Dios compasivo. Dicen que esa es la muerte de los justos", escribió Mara Escalante tras darse a conocer la noticia. Poco antes de su fallecimiento, el actor pudo volver a compartir pantalla con su hija en una película.

Quién era Rafael Campos

Como escritor, Rafael Campos tuvo una destacada carrera con diversos programas de televisión junto a figuras como Mara Escalante; especialmente se desempeñó en la comedia. En su natal Xalapa también tuvo una respetada trayectoria como cantautor. La Secretaría de Cultura de Veracruz publicó que su "trayectoria y sensibilidad artística dejan una huella imborrable en el patrimonio cultural del estado".

Formó parte de agrupaciones musicales como Jugosos Dividendos y escribió para otras como Los Aguas Aguas. También se desempeñó como maestro en su estado.

