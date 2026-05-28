En algunas mujeres el tener los labios muy delgados puede ser un complejo. Ello en gran medida por las tendencias de belleza en los últimos años, que dictan que los labios gruesos son más atractivos. En cambio, si los tienes carnosos, este es el paso a paso para que se vean con mayor volumen y parezcan naturales. Así debes maquillar los ojos marrón oscuro para que se vean más claros de manera fácil y rápida.

Para lograr unos labios más gruesos no se requiere de un procedimiento estético, pues la clave está en el maquillaje, solo eligiendo el tono adecuado y sabiendo cómo hacerlo. Cabe destacar que el objetivo no es crear un efecto artificial, sino realzarlos de una manera más natural con técnicas estratégicas. ¿Cómo maquillar los ojos con sombras rosas? No a todos les quedan; presta atención.

Cómo maquillar labios gruesos y con volumen para que luzcan naturales: paso a paso|Pinterest

Paso a paso para que los labios gruesos parezcan naturales

Los labios gruesos son considerados atractivos en el mundo de la belleza, ya que el ser humano los relaciona con juventud, salud y vitalidad. Si eres de esas afortunadas por nacimiento, esta es la manera en la que el maquillaje hará que se vean con mayor volumen y naturales.

Exfoliar labios para eliminar las células muertas y así conseguir tanto una superficie lisa como uniforme

para eliminar las células muertas y así conseguir tanto una superficie lisa como uniforme Delinear con un tono similar al del labial que se utilizará . También puedes optar por un color un poco más oscuro y así crear un efecto de mayor volumen.

. También puedes optar por un color un poco más oscuro y así crear un efecto de mayor volumen. Aplicar iluminador en la zona central del labio superior , a fin de crear un efecto de luz y sombra para que se vean más gruesos

, a fin de crear un efecto de luz y sombra para que se vean más gruesos Elegir labiales con acabado brillante para darles una ilusión óptica de mayor volumen a los labios

Cabe mencionar que en esta ocasión aplica la frase de “menos es más”, ya que en labios gruesos se recomienda aplicar una capa ligera de labial, para que se vea más natural y sofisticado.