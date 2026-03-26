7 ideas para reemplazar la alacena de tu cocina; son aesthetic y muy modernas

No necesitas tirar y volver a construir tu cocina para remodelarla, darle una nueva vida y que luzca increíble. Es por eso que en esta ocasión te presentamos grandes ideas para que renueves la alacena de tu espacio y hagas que tu cocina parezca otra sin gastar mucho dinero.

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¿Cuáles son las mejores ideas para reemplazar la alacena de cocina?

Estanterías abiertas: Una de las ideas más modernas y aesthetics que hay es la de utilizar estanterías abiertas. Lo mejor de esta opción es que puedes hacerlas con el material y color que prefieras. Puedes mantener un estilo monocromático que combine con las paredes de tu cocina; o bien, usar tonos distintos para que contraste. La ventaja de esta opción es que puedes usar refractarios de cerámica, madera o vidrio transparente para que luzcan.

Estanterías abiertas|Crédito: Pinterest

Gancho Francés: Esta idea consiste en fijar ganchos (del largo y ancho que prefieras) en repisas, la pared o cualquier parte de tu cocina. Es ideal para colgar utensilios de cocina y que no estén en cajones. Esta idea es perfecta para las cocinas pequeñas.

Gancho francés en cocina|Crédito: Pinterest

Barniz o pintura: A veces solo tienes que cambiar el color de los muebles para darles otra vida. Si tu alacena se encuentra en buenas condiciones pero te gustaría que luzca distinta, la mejor manera de hacerlo es darle un baño de barniz o bien, pintarla de un color distinto.

Manijas nuevas: Una pequeña modificación puede hacer grandes diferencias como cambiar la herradura de donde se abren las puertas de tu alacena. Hoy en día hay muchas opciones en el mercado, desde modelos minimalistas hasta algunos más extravagantes por lo que puedes adquirir las que mejor le vayan a tu espacio.

Manijas de alacena|Crédito: Pinterest

Uso de organizadores dentro de la alacena: A veces los cambios no son solo por fuera sino también por dentro por lo que usar organizadores que te permitan un mejor orden pueden ser una forma excelente para renovar tu cocina. Hoy en día hay de diversos tamaños y materiales por lo que puedes usar los que se adapten al espacio que tienes.

Organizadores para la cocina|Crédito: Pinterest

Gabinetes modulares: Añadir muebles como gabinetes modulares es ideal para cualquier cocina ya que permite una mayor organización, sin la necesidad de que todo se vea por fuera, sino que es un orden discreto.

Gabinetes modulares en cocina|Crédito: Pinterest

Plantas: Una manera distinta de darle una nueva vida a tu alacena sin gastar mucho es añadir decoración como plantas, pueden ser naturales o artificiales, aunque si optas por las primeras podrás renovar la energía de tu espacio. Puedes elegir las que más te gusten y que se adapten al espacio con el que cuentes.