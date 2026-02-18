Los alimentos que te ayudarán a bajar el cortisol naturalmente, la hormona del estrés

Es importante que en nuestra jornada hagamos lo posible por bajar el cortisol naturalmente; no olvidemos que es la temida “hormona del estrés”, por lo que es importante poder controlarla, ya que tener niveles altos o bajos puede traer importantes consecuencias en la salud.

Poder controlar los niveles de la hormona es posible lograrlo con los alimentos que consumimos. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué insumos debes incorporar en tu dieta diaria.

¿Qué comer para bajar el cortisol?

El Institute for Integrative Nutrition detalla que es posible reducir el nivel de estrés y cortisol implementando ciertos alimentos en la dieta, siendo grandes aliados al momento de cuidar de nuestra salud. Por lo que recomienda las siguientes opciones:

Té verde: Su contenido de L-teanina nos ayudará a disminuir el estrés, siendo una gran alternativa para disminuir la ansiedad.

Alimentos con vitamina B: Además, ayudan en la función cardiaca y del cerebro.

Hojas verdad: Son reguladores del estado de ánimo, ya sean kale, espinacas, lechuga y acelgas.

Pescado: Sus ácidos grasos ayudan a nivelar la ‘ hormona del estrés ’

’ Aguacates: Alto contenido en magnesio ayuda a regular la presión.

Semillas: Previenen el daño celular cerebral. Opta por almendras o pepitas de girasol.

Fermentos como el yogur, kombucha y el kimchi.

Aunque los alimentos te van a ayudar a bajar el cortisol naturalmente, es importante que no los confundas con los “alimentos milagrosos”, ya que será necesario implementar actividades físicas, un buen descanso y tener una óptima salud mental, siendo elementos esenciales para controlar los niveles.

¿Qué pasa si tienes el cortisol alto?

En el portal de Mayo Clinic detallan que cuando tenemos la “hormona del estrés” muy alta por mucho tiempo, también conocido como “síndrome de Cushing”, hay que tener cuidado. Ya que podemos presentar síntomas como aumento de peso, estrías color rosado o púrpura en vientre, acné, cicatrización lenta o acumulación de grasa en hombros.

Al no bajar el cortisol naturalmente o sin tratamiento, generará importantes complicaciones como presión arterial alta, diabetes, infecciones graves, pérdida de fuerza muscular o pérdida ósea; así lo menciona Mayo Clinic. Ante las primeras señales, se recomienda acudir inmediatamente con un médico para recibir la atención necesaria.