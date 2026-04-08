3 alimentos que reducen el colesterol malo en adultos mayores

La complejidad del cuerpo humano demanda que estemos en diferentes detalles para cuidarlo y mantenerlo. La alimentación balanceada y la actividad física regular son los ejes más importantes en los cuales debe trabajarse y es algo que los especialistas repiten una y otra vez.

Noticias Baja California del 7 de abril 2026

Actualmente, a través de aplicaciones como Gemini y ChatGPT se pueden hacer múltiples consultas para que su tecnología analice bases de datos de profesionales para conocer sobre nuestro cuerpo. Es en este punto que la Inteligencia Artificial (IA) ha revelado cuáles son los alimentos ayudan a reducir el colesterol malo en adultos mayores.

¿Qué es el colesterol?

Desde la Fundación Española del Corazón afirman que el término "colesterol" engloba a todas partículas de grasa que circulan por nuestro organismo. Sus expertos precisan que el colesterol está presente en todas las células del cuerpo humano necesaria para el normal funcionamiento del organismo.

#colesterol #saludcardiaca #prevencion #nutricion ♬ original sound - drfelipe.valdes @drfelipe.valdes 🥑 ¿Tienes el colesterol alto? No se trata de dejar todo, sino de elegir mejor. 🍎 Avena, legumbres, manzana, pera, nueces y aceite de oliva ayudan a bajar el colesterol malo (LDL). 🚫 Limita embutidos, frituras y pan dulce. 💡 Comer bien y ser constante puede ser tan efectivo como un medicamento. 💬 Agenda tu consulta para más información. 📞 (+52) 8134028747 📱 (+52) 8140662161 Aviso de Publicidad COFEPRIS: 2419032002A00106 Cédula profesional: 6835609 #cardiologia

Además, añaden que la mayor parte del colesterol se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos alimentos. La entidad advierte que los niveles en sangre de colesterol se relacionan linealmente con el riesgo de infarto ya que contribuyen a un progresivo estrechamiento de las arterias y originan la aterosclerosis.

¿Qué alimentos ayudan a bajar el colesterol?

La recomendación principal ante la detección de colesterol alto es la consulta con un médico pero también existen acciones que podemos implementar en nuestra vida para prevenirlo y tratarlo. La alimentación, como se mencionó, es uno de los pilares importantes.

Es por eso que la aplicación Gemini comparte que existen diversos alimentos que pueden ayudar significativamente a reducir los niveles de colesterol. Esta Inteligencia Artificial puntualiza que para los adultos mayores es especialmente importante elegir opciones que además aporten fibra y grasas saludables para proteger la salud cardiovascular, como las siguientes tres excelentes opciones:

Avena y fibra soluble: La avena contiene betaglucano, un tipo de fibra soluble que actúa como una esponja en el tracto digestivo, atrapando el colesterol y ayudando a eliminarlo del cuerpo antes de que sea absorbido por el torrente sanguíneo.



Sugerencia: Una porción diaria de avena cocida o en batidos puede reducir el colesterol entre un 5% y un 10%.

Frutos secos (especialmente nueces y almendras): Estos son ricos en ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Las nueces, en particular, ayudan a mantener los vasos sanguíneos sanos y elásticos. Además, contienen fitoesteroles, que son compuestos vegetales que bloquean parcialmente la absorción del colesterol.



Sugerencia: Un puñado pequeño (aprox. 30 gramos) al día es suficiente, ya que son alimentos con alta densidad calórica.

Pescados azules o grasos: Pescados como el salmón, la caballa, el arenque o la sardina son fuentes principales de ácidos grasos omega-3. Aunque no reducen el colesterol directamente de la misma forma que la fibra, ayudan a reducir los triglicéridos y a aumentar el colesterol "bueno" (HDL), lo que mejora el perfil lipídico general y reduce el riesgo de coágulos.

