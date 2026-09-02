Angel nails: 5 diseños de uñas doradas para elevar tu manicura

El dorado vuelve a ganar espacio entre las tendencias de uñas, especialmente en propuestas que buscan un acabado delicado y sofisticado. Esta tonalidad puede incorporarse de distintas maneras, desde pequeños detalles hasta diseños que cubren toda la manicura.

Noticias Querétaro del 2 de septiembre 2026

Dentro de esta estética aparecen las llamadas angel nails, una propuesta inspirada en elementos celestiales que combina brillo, luminosidad y detalles sutiles. Sus diferentes versiones permiten adaptar este estilo tanto a quienes prefieren uñas discretas como a quienes buscan un resultado más llamativo.

¿Cómo llevar las angel nails con diseños de uñas doradas?

Las angel nails se han convertido en una alternativa llamativa para quienes quieren incorporar motivos inspirados en el cielo. La propuesta permite combinar diferentes formas, acabados y adornos para crear diseños que van desde el minimalismo hasta opciones más elaboradas.

Estrellas doradas

Las estrellas son uno de los elementos más representativos de esta tendencia. Puedes llevarlas como pequeños adornos sobre una base clara o distribuirlas en diferentes uñas para conseguir una composición más creativa.

French con detalles dorados

La clásica manicura francesa también puede formar parte de esta propuesta. Las puntas doradas aportan un giro al diseño tradicional y pueden acomodarse con pequeños detalles para reforzar el concepto celestial.

Efecto cromado

Si buscas una opción más atractiva, el acabado cromado dorado puede convertirse en protagonista. Su efecto metálico aporta intensidad y consigue que las uñas tengan una apariencia moderna y sofisticada.

Lunas y estrellas

Combinar lunas y estrellas permite crear una composición directamente relacionada con el universo. Estos motivos pueden distribuirse sobre una base nude, transparente o de tonos claros para conseguir un contraste atractivo.

Dorado sobre base nude

Para una propuesta más sencilla, puedes apostar por una base nude acompañada de pequeños trazos dorados. Líneas finas, puntos o figuras delicadas permiten incorporar el concepto de la angel nails sin cubrir completamente la superficie.

Estas cinco propuestas ofrecen diferentes formas de interpretar la tendencia. La elección dependerá del estilo que quieras conseguir y del nivel de protagonismo que prefieras darle a tus uñas.