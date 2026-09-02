Cómo decorar tu dormitorio y que se vea bonito: 3 cambios en diseño que serán tendencia en otoño

Para decorar el dormitorio y conseguir que se vea bonito y actualizado durante el otoño 2026, los expertos en diseño de interiores proponen incorporar maderas oscuras, textiles envolventes y objetos de cerámica. Estos cambios permiten transformar la habitación sin necesidad de realizar una gran remodelación.

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La decoración otoñal de 2026 se aleja de los ambientes excesivamente fríos y minimalistas para recuperar materiales con textura. La American Society of Interior Designers (ASID) sostiene que el diseño de interiores debe contemplar la manera en que los materiales, la iluminación y la distribución influyen en la experiencia de las personas dentro de un espacio. En el dormitorio, estas decisiones cobran especial importancia por tratarse de un ambiente destinado al descanso.

¿Cuáles son las tendencias en decoración de dormitorios para este otoño 2026?

Renovar el dormitorio no siempre implica cambiar todos los muebles. En muchos casos, incorporar materiales y accesorios estratégicos es suficiente para modificar la atmósfera del espacio.



Maderas oscuras: los tonos profundos, como el nogal, el roble oscuro o la madera con acabados ahumados, regresan para aportar sofisticación y calidez. Pueden incorporarse mediante una mesa de noche, un banco al pie de la cama, un cabecero o pequeños detalles decorativos. Los diseñadores recomiendan equilibrar estas piezas con paredes claras y una buena iluminación para evitar que el dormitorio se perciba demasiado oscuro.

los tonos profundos, como el nogal, el roble oscuro o la madera con acabados ahumados, regresan para aportar sofisticación y calidez. Pueden incorporarse mediante una mesa de noche, un banco al pie de la cama, un cabecero o pequeños detalles decorativos. Los diseñadores recomiendan equilibrar estas piezas con paredes claras y una buena iluminación para evitar que el dormitorio se perciba demasiado oscuro. Textiles envolventes y mezcla de tejidos: combinar algodones, linos, lanas y terciopelos permite crear una decoración con mayor profundidad visual. Una cama vestida con diferentes capas, mantas y cojines de distintas texturas se convierte en el principal punto focal de la habitación y aporta una sensación más acogedora.

combinar algodones, linos, lanas y terciopelos permite crear una decoración con mayor profundidad visual. Una cama vestida con diferentes capas, mantas y cojines de distintas texturas se convierte en el principal punto focal de la habitación y aporta una sensación más acogedora. Objetos de cerámica: jarrones, lámparas, bandejas o piezas artesanales de cerámica añaden formas orgánicas y textura a las superficies. La tendencia actual valora especialmente las piezas con acabados imperfectos o hechos a mano, capaces de aportar personalidad y alejar el dormitorio de una decoración demasiado uniforme.

Los interioristas recomiendan no incorporar todos estos elementos en exceso. La clave está en crear contrastes y permitir que cada material tenga su propio protagonismo.

¿Cómo combinar las tendencias de otoño para lograr un dormitorio elegante?

Para conseguir un resultado equilibrado, pueden seguirse estas recomendaciones:



Crear contraste con los tonos oscuros: si se incorpora madera de nogal o roble oscuro, conviene combinarla con beige, crema, arena o tonos tierra claros.

si se incorpora madera de nogal o roble oscuro, conviene combinarla con beige, crema, arena o tonos tierra claros. Superponer textiles con diferentes texturas: una base de algodón o lino puede complementarse con una manta de lana y algunos detalles de terciopelo para conseguir una sensación visual y táctil más rica.

una base de algodón o lino puede complementarse con una manta de lana y algunos detalles de terciopelo para conseguir una sensación visual y táctil más rica. Elegir cerámicas en tonos naturales: colores como terracota, arena, blanco roto o marrón permiten integrar estos objetos fácilmente en una decoración otoñal.

colores como terracota, arena, blanco roto o marrón permiten integrar estos objetos fácilmente en una decoración otoñal. Cuidar la iluminación: las lámparas de mesa y las fuentes de luz indirecta ayudan a destacar las texturas y crear una atmósfera más íntima durante las noches de otoño.

las lámparas de mesa y las fuentes de luz indirecta ayudan a destacar las texturas y crear una atmósfera más íntima durante las noches de otoño. Evitar la saturación: los expertos recomiendan dejar superficies libres y elegir algunos objetos significativos en lugar de llenar cada rincón de elementos decorativos.

La diseñadora de interiores Sarah Barnard, conocida por su enfoque centrado en el bienestar y la experiencia sensorial dentro de los espacios, ha destacado la influencia que pueden tener los materiales y las texturas en la percepción de una vivienda. El objetivo siempre es crear interiores que no solo sean visualmente atractivos, sino también agradables para vivir.