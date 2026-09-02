5 ideas de fondo de pantalla de Bluey para laptop, para una fan de la tierna chachorrita y los personajes de la caricatura

No cabe duda que hoy en día una de las caricaturas favoritas de todos los niños y niñas es Bluey, es por esa razón que en esta ocasión te presentamos los fondos de pantalla ideales para que los más pequeños de la casa los tengan en su laptop o PC. Lo mejor de todo es que son ideales para todo tipo de gustos ya que los diseños son variados tanto en modelos, figuras y colores.

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Bluey: Fondos de pantalla para laptop

Tener estos fondos de pantalla será ideal para que los niños se sientan inspirados a la hora de abrir computadora y comenzar a trabajar en sus tareas de la escuela, especialmente en este momento cuando la mayoría de los pequeños han regresado a clases. Incluso puedes editar algunos fondos y hacerle modificaciones con ayuda de un editor; puedes colocar el nombre del niño o niña.

Bluey: Fondo de pantalla con un atardecer

Este fondo de pantalla es ideal para todos los pequeños que aman los atardeceres ya que en el diseño del fondo se observa a los personajes que componen la familia de la tierna cachorrita disfrutando de un momento muy agradable con un lindo atardecer además de que los colores se ven muy cálidos.

Bluey: Fondo de pantalla de personajes viendo televisión

Este fondo de pantalla es ideal para los pequeños que aman el cine ya que el fondo tiene a personajes de la emblemática serie animada viendo algo muy interesante ya que incluso se puede notar en sus gestos faciales además de que lucen muy cómodos en su sofá y con deliciosos snacks.

Bluey: Fondo de pantalla con los personajes en un trampolín

Este fondo de pantalla es ideal para los pequeños que aman los trampolines ya que el diseño justo tiene a los personajes de la serie animada saltando sobre uno de una manera muy felíz y alegre, por lo que incluso hará que los niños quieran salir a disfrutar de una tarde divertida.

Bluey: Fondo de Bluey leyendo

Este fondo de pantalla es ideal para todos los niños que aman leer ya que el fondo de pantalla tiene a Bluey leyendo bajo un árbol muy hermoso, por lo que si un niño o niña ama la naturaleza seguro querrá tener este fondo en su laptop.

Bluey: Personaje acampando

Este fondo de pantalla, como su nombre lo indica, es ideal para los niños que aman acampar todo el tiempo. El fondo de pantalla tiene a Bluey y una casa para acampar en color amarillo junto a un perrito, por lo que es perecto para los pequeños que tienen mascotas.