Uno de los colores en tendencia para este verano 2026, sin duda, es el blanco. Este tono no sólo es elegante, fresco y luminoso, sino también versátil, por lo que es ideal para llevarlo en cualquier ocasión. Los expertos recomiendan aprovechar ese efecto de “glow” natural del tono para realzar tu bronceado, luciéndote con una manicura 100% aesthetic y a la moda. A continuación, te compartimos 7 diseños de uñas blancas para lucir en esta temporada.

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7 diseños de uñas blancas para lucir en verano 2026: son aesthetic y realzan tu bronceado

Ya sea que uses el blanco como base o decoración, este tono es un must en las manicuras de esta temporada. Checa estos 7 diseños de uñas blancas que serán tendencia en verano de 2026.

1. Con lunares

Si buscas un diseño lindo, pero que también pueda adaptarse a cualquier estilo, los lunares o “dots” son la opción ideal. Estos diseños son súper tiernos y aesthetic.

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2. Con líneas

Los diseños con líneas verticales son un must para el verano. Puedes usar una base en blanco o hacer las líneas de este color sobre tonos pasteles. Cualquier combinación es perfecta.

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3. Lisas

Si no te quieres complicar demasiado, te recomendamos unas uñas blancas completamente lisas. Si bien es un diseño sencillo, el color suele resaltar mucho en esta temporada, especialmente en pieles morenas.

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4. Ojo de gato

Los ojos de gato son ideales si quieres un acabado con brillos elegante y sin saturar. Este tipo de diseños lucen súper lindos ante los rayos del sol, lo que añade luminosidad a tus manos.

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5. Francesas

Los clásicos nunca pasan de moda. Las uñas francesas son elegantes, bonitas y versátiles, por lo que pueden adaptarse a cualquier outfit y temporada.

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6. Milky Nails

Si quieres una base blanca, pero no deseas el típico acabado sólido, te recomendamos un diseño en Milky. Este estilo es un poco traslúcido y suave, por lo que tus uñas se verán muy aesthetic.

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7. Francesas invertidas

Si buscas algo sencillo pero lindo, las uñas francesas invertidas son para ti. Como tip, trata que la base sea en tonos naturales y degradados, eso elevará tu manicura al siguiente nivel.