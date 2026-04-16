Chef Mariano Sandoval anuncia la muerte de su papá: “Te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos”

Este jueves 16 de abril de 2026 el mundo de la cocina se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Mariano Sandoval Becerra, padre de los chefs Mariano y Omar Sandoval, reconocidos por colaborar en distintos matutinos mexicanos.

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A través de sus cuentas oficiales de Instagram, los hermanos Sandoval dieron a conocer este triste noticia, donde señalaron que su progenitor había fallecido un día antes, el 15 de abril 2026, en la publicación que estuvo acompañada por distintas imágenes que muestran varios momentos familiares ha recibido cientos de comentarios por parte de sus fans, amigos, colegas y figuras del espectáculo.

¿De qué murió el papá del chef Mariano Sandoval?

Hasta el momento no se han revelado las causas del deceso del señor Mariano Sandoval Becerra, padre del chef Mariano Sandoval, quien hoy atraviesa un momento profundamente doloroso .

Mediante la publicación que compartió en redes, Mariano dejó ver la cercanía y complicidad que mantenía con su padre donde destacó varias cualidades que tenía y que seguirán viviendo dentro de su familia aunque él ya no esté fiscamente: "Te queremos eternamente, Omar, Mariano y tu novia por más de 50 años, Tere", fueron algunas de las palabras de despedida que hicieron los chefs a su padre.

Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo. En nosotros habita tu vida que supo hacerse a sí misma, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana, por México.

¿Quién es el chef Mariano Sandoval?

El chef Mariano Sandoval se ha posicionado como una de las figuras más reconocidas de la cocina dentro de la televisión mexicana gracias a su participación en programas matutinos.

Una de sus participaciones más destacadas fue su paso por Venga la Alegría donde colaboró por casi 10 años, gracias a su carisma, personalidad y sobretodo a sus recetas únicas, fáciles y rápidas, además de consejos dentro de la cocina lo llevaron a tener una conexión con la audiencia, quienes en estos mometos difíciles que atraviesa el chef se encuntran mostrando su solidaridad.