10 ideas para combatir el sedentarismo

Una alimentación balanceada y la realización de ejercicio físico regularmente aparecen entre los principales factores para lograr una salud fortalecida. Los profesionales hacen hincapié en ellos cada vez que realizan recomendaciones a sus pacientes, sin depender de su edad.

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En este punto, el sedentarismo aparece como uno de los estilos de vida más contraproducentes y que está relacionado a serios problemas de salud. Por lo tanto, conocer sus consecuencias como las formas de combatirlo resulta fundamental.

Los riesgos del sedentarismo

Profesionales del Instituto Mayo Clinic remarcan que las investigaciones sugieren que pasar demasiado tiempo sentado conlleva riesgos para la salud. Este estilo de vida se relaciona con la obesidad y con una serie de afecciones que constituyen un síndrome metabólico.

Desde esta institución remarcan que estas afecciones incluyen aumento de la presión arterial, glucosa sanguínea alta, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles de colesterol no saludables. Por lo tanto, sus expertos resumen que pasar demasiado tiempo sentado en general parece aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y cáncer.

Ideas para combatir el sedentarismo

Atento a las consecuencias que el sedentarismo tiene para nuestra salud, desde la Fundación Española del Corazón destacan que la práctica de ejercicio físico reporta una larga lista de beneficios. “La evidencia científica dice que fortalece el músculo cardiaco, ayuda a reducir la presión arterial, los niveles de colesterol y triglicéridos, contribuye a mantener un peso saludable y a disminuir el riesgo de diabetes, entre otros efectos positivos”, revela en un informe.

Es por todo esto que expertos en salud cardiovascular advierten que si alguien tiene una vida sedentaria, puede mejorar su salud tanto física como emocional adaptando su cuerpo al ejercicio físico poco a poco y para eso comparten las 10 mejores ideas para combatir el sedentarismo:

