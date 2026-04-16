10 ideas para combatir el sedentarismo
Estas ideas ayudan a combatir el sedentarismo. Expertos en salud cardiovascular precisan sus beneficios comprobados científicamente.
Una alimentación balanceada y la realización de ejercicio físico regularmente aparecen entre los principales factores para lograr una salud fortalecida. Los profesionales hacen hincapié en ellos cada vez que realizan recomendaciones a sus pacientes, sin depender de su edad.
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En este punto, el sedentarismo aparece como uno de los estilos de vida más contraproducentes y que está relacionado a serios problemas de salud. Por lo tanto, conocer sus consecuencias como las formas de combatirlo resulta fundamental.
Los riesgos del sedentarismo
Profesionales del Instituto Mayo Clinic remarcan que las investigaciones sugieren que pasar demasiado tiempo sentado conlleva riesgos para la salud. Este estilo de vida se relaciona con la obesidad y con una serie de afecciones que constituyen un síndrome metabólico.
@aries_terron ESTO ES PEOR QUE LA OBESIDAD Y EL CIGARRO 🚬 #sedentarismo #ejercicio #obesidad #tabaquismo #sobrepeso ♬ sonido original - Aries Terrón
Desde esta institución remarcan que estas afecciones incluyen aumento de la presión arterial, glucosa sanguínea alta, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles de colesterol no saludables. Por lo tanto, sus expertos resumen que pasar demasiado tiempo sentado en general parece aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y cáncer.
Ideas para combatir el sedentarismo
Atento a las consecuencias que el sedentarismo tiene para nuestra salud, desde la Fundación Española del Corazón destacan que la práctica de ejercicio físico reporta una larga lista de beneficios. “La evidencia científica dice que fortalece el músculo cardiaco, ayuda a reducir la presión arterial, los niveles de colesterol y triglicéridos, contribuye a mantener un peso saludable y a disminuir el riesgo de diabetes, entre otros efectos positivos”, revela en un informe.
Es por todo esto que expertos en salud cardiovascular advierten que si alguien tiene una vida sedentaria, puede mejorar su salud tanto física como emocional adaptando su cuerpo al ejercicio físico poco a poco y para eso comparten las 10 mejores ideas para combatir el sedentarismo:
- Camina: Intenta hacerlo durante 30 minutos al día de forma continua y aprovecha los parques cercanos a tu casa. Puedes hacerlo solo o, si lo prefieres, en compañía: los resultados de una investigación demostraron que la pertenencia a grupos facilita el apoyo social y consolida una identidad, lo que ayuda a mantener la práctica.
- Aparca el coche: Procura hacer los desplazamientos que te sea posible caminando. Por ejemplo, puedes moverte en transporte público y bajarte un par de paradas antes de tu destino para hacer el resto del recorrido caminando. Solo necesitarás un poco más de tiempo para combatir el sedentarismo.
- Elige siempre que puedas las escaleras: Subir unos escalones en tu casa, en la oficina o cuando vayas a un centro comercial es mucho más beneficioso que coger el ascensor. Además, así podrás dejarlo para personas que de verdad lo necesiten.
- Un poco de bicicleta: Anímate a usarla para ir al trabajo u otros desplazamientos. Como es un medio de transporte que no contamina, de paso, le estarás haciendo un favor al medio ambiente. Si no tienes bici en casa, seguramente en tu ciudad encontrarás opciones para alquilarla. Y si escoges una eléctrica, procura dejar el pedaleo asistido solo si te enfrentas a un gran esfuerzo.
- Actividad física en la naturaleza: Practicar senderismo los fines de semana o cuando tengas tiempo, o hacer yoga o pilates en el parque, puede reportarte muchos beneficios. Además de ejercitar tu cuerpo, estar en contacto con la naturaleza ayuda a despejar la mente y olvidarte del estrés, una doble recompensa con la que olvidarte del sedentarismo.
- Natación: Apuntarte un par de días a la semana a la piscina que tengas más cercana a tu barrio es una excelente opción. Se trata de un deporte de bajo impacto en las articulaciones, lo que la hace ideal para personas de todas las edades, ayudando a mantener un adecuado tono muscular, sin contar con que disfrutar del agua siempre es un placer.
- Labores domésticas: El momento que dedicas a las labores domésticas puede aportarte más beneficios de los que imaginas. Limpiar, pintar o mover los muebles de la casa para darle otro aire al hogar implican un esfuerzo que puede ser muy beneficioso.
- ¿Te gusta ver la tele?: ¡Pues sácale partido al tiempo que estás delante del televisor! Si tienes una bicicleta estática o una máquina de step, aprovecha para utilizarlas mientras estás frente a la pantalla.
- Conéctate a Internet y busca un vídeo de ejercicio sencillo: Puedes empezar por probar con uno de yoga o de pilates e ir avanzando poco a poco en la técnica.
- Mueve el esqueleto: Pon un poco de música en casa y déjate llevar evitando el sedentarismo. ¿Puede haber un ejercicio más divertido que bailar?