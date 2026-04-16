7 diseños de uñas para pies en color lila, para tener el pedicure más fresco y rejuvenecedor en abril 2026

No hay como los colores pastel para lucir un pedicure elegante, fácil de combinar y, además, favorecedor. A continuación te lo demostramos con algunas ideas de uñas para pies en lila, que pueden resultar looks rejuvenecedores porque este tipo de tonos estilizan los dedos. Además, se trata de diseños discretos y que se mantienen sencillos.

7 ideas de uñas para pies en color lila

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1. En tono sólido

Comenzamos con un diseño minimalista porque simplemente se encarga de lucir el color lila en toda la superficie de cada uña. El tono que se utilizó es tan claro que se acerca bastante al rosa, logrando un pedicure sofisticado y sencillo.

2. Con una uña al estilo francés

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Las uñas francesas jamás están fuera de tendencia. Si quieres aprovechar al máximo la belleza del tono lila, puedes aplicar estilo clásico solo en el dedo más grande. Aquí, también se añadió un poquito de glitter para que luciera más aesthetic.

3. Con piedritas brillantes

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La combinación entre el color lila y las aplicaciones miniatura es hermosa. También la realza muchísimo la línea blanca que se pintó en la punta de algunas uñas, y el efecto con glitter solo en un dedo.

4. Con flores

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Todavía estamos en la mejor temporada del año para lucir un pedicure con flores, y los tonos pastel se prestan perfectamente para un diseño delicado y sencillo. Por eso nos encantaron estas uñas para pies en color lila.

5. Con una franja de glitter

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Lo que hace especial a este diseño es la franja de brillo morado presente en cada uña. Sigue siendo discreto y contrasta con el lila.

6. Uñas para pies en color lila y con flores azules

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El azul es otro de los mejores colores para contrastar con esta tonalidad pastel, y aquí se utilizó para colorear una flor que abarca buena parte de la uña.

7. Con degradado

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Finalizamos la lista con otra manera de lucir unas uñas francesas, pero en versión actualizada y sumamente elegante. La línea blanca es más bien un degradado muy fino, y el color de la base no es precisamente rosa, sino se trata de uñas lila.