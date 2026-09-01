Aprieta el número 0 en el control de tu televisor por 3 segundos y descubre la función secreta

El mundo de la tecnología tiene algunos trucos que desconocemos, pero que podría llevar a optimizar el uso de tu smart TV. En algunos televisores con sistema operativo webOS, el control remoto tiene un atajo que es muy útil. Si mantienes presionado el número 0 por 3 segundos pues tendrás una función de menú especial para simplifica tú navegación.

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De esta manera podrás configurar accesos rápidos personalizados sin necesidad de tener menús complejos. Así es que sacarás el máximo provecho a tu televisor y personalizar tus aplicaciones favoritas fácilmente.

¿Para qué debes apretar el 0 en el control del televisor?

De acuerdo con los expertos en tecnología, mantener presionado el botón 0 durante tres segundos despliega la pantalla de configuración general llamada Acceso Rápido (Quick Access), una herramienta nativa del sistema webOS de LG.

Allí podrás entrar en contacto con un administrador centralizado donde puedes visualizar, organizar, editar o eliminar los accesos directos asignados a las teclas numéricas del 1 al 8.

Por medio de la interfaz se puede vincular aplicaciones de streaming, canales de televisión sintonizados o entradas físicas HDMI (consolas de videojuegos, decodificadores o barras de sonido). Ten en cuenta que el número 9 está reservado para los defectos de fábrica.

Se recomienda utilizar el botón 0 en los siguientes contextos:

Recordar accesos asignados: es una buena herramienta en el caso de que hayas olvidado qué aplicación o entrada HDMI vinculaste a cada número, este menú te muestra la lista completa de un vistazo.

Reconfiguración masiva: la función te permite organizar varios botones a la vez sin necesidad de abrir cada aplicación de forma individual.

Actualizar plataformas y dispositivos: cuando cambias de suscripciones o te conectas con una nueva consola a un HDMI puedes desde ese menú sustituir o liberar accesos antiguos rápidamente.

Para crear un acceso directo sobre la marcha, solo debes ingresar a la app o entrada elegida y mantener presionado el número deseado (del 1 al 8) durante tres segundos. Posteriormente, una pulsación sostenida de solo un segundo sobre dicho número abrirá el contenido asignado al instante.