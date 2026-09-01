Esto le espera a tu signo del zodiaco en septiembre, según Mhoni Vidente

Comenzamos un nuevo mes por lo que las energías están renovadas y Mhoni Vidente nos trae las mejores predicciones para cada uno de los signos del zodiaco. Es importante también tener en cuenta las advertencias.

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Deberás estar atento a los mensajes de la astrología para recibir la energía de la mejor manera y así poder atravesar este mes sin mayores sobresaltos. Ahora si toma nota de tus predicciones.

¿Cuáles son las predicciones para los signos?

Aries

Este será un mes lleno de retos y satisfacciones económicas. Tus números mágicos son 04,13 y 25 tu punto débil dolor de cabeza e insomnio trata de relajarte y resolver los problemas en su momento hay que dejar el pasado atrás y el futuro en paz. Serán días de cambios radicales en tu forma de actuar ante las adversidades es decir tu signo entra en una etapa de no dejarse vencer por cualquier obstáculo.

Tauro

En cuanto a Tauro tendrá estabilidad económica y amorosa solo debes poner positividad a los días. Tus números de la suerte es 07,18 y 33. Tendrás crecimiento en los profesional y académico por lo que si piensas volver a estudiar es el momento de hacerlo.

Géminis

Es momento de no ser tan confiado con las personas que te rodean y no pidas consejos porque son envidias disfrazadas. Los números de la suerte son 15,24 y 44. Tu punto débil es la hernia y quistes trata de ir con tu médico, recuerda que no siempre se puede decir la verdad es mejor no decir nada a nadie.

Cáncer

En cuanto a Cáncer todo lo negativo se le convertirá en positivo es decir es tu mes de reinventarte y dejar atrás todo lo que te hacia daño. Tus números mágicos son 03,12 y 77. Realizarás todo lo que has planeado en trabajo y proyectos.

Leo

Para Leo es un mes de superación, de no dejar nada para después y hacer todo en el mismo instante. Ten cuidado con las personas que te rodean ya que no se puede confiar en todos. Tus números mágicos son 19,31 y 37. Además, te dominará la energía de la fortuna.

Virgo

Virgo tendrá uno de sus mejores meses por lo que se recomienda hacer todos los planes que tienes en mente que podrás llevarlos a cabo sin ninguna dificultad, pero trata de ser discreto y prudente. Tus números de la lotería es el 05,27 y 5

Libra

Para este signo les llega la solución a los asuntos legales y de migración si tienes pendientes. Sigue con la cultura de ahorro y así poder tener un patrimonio en tu futuro. Tus números de la lotería son el 23,32 y 64. Recuerda que no todos los lugares y personas son para ti.

Escorpión

Escorpio hará cambios positivos en tu forma de ser y controlar tu mal carácter es decir no vivir tanto para los demás y tratar de buscar la estabilidad emocional. Tus números de la lotería es 02,06 y 30. Cabe destacar que el reconocimiento llegará en tu trabajo.

Sagitario

Se avecinan cambio de grandeza, pero solo debes de quitarte el ego y la soberbia ya que eso te limita a crecer en todo lo que deseas. Tus números de la lotería es 08,16 y 27, tu punto débil a veces te enamoras de las personas que no son para ti y eso te hace retroceder en tu vida personal.

Capricornio

Crecerás más en tu patrimonio ya que es tiempo de poner todo en su lugar sobre todo en tus relaciones. Tus números de la lotería es el 01,18 y 43. Es momento de reinventarse en lo personal y resolver asuntos atrasados.

Acuario

En cuanto a Acuario es un mes lleno de oportunidades nuevas en lo laboral y podrás realizarte en todo lo que tengas en mente solo trata de ser discreto y no platicar tus planes. Tus números mágicos son 09,11 y 69.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis que se enfrentará a una situación complicada en lo familiar, pero lo ayudará a crecer en lo personal. Tus números de la lotería es 10,20 y 38. Tendrás cambios drásticos que aumentarán tus ingresos.