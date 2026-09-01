La psicología explica por qué decorar antes de navidad aumenta la felicidad

Si eres de las personas que quiere sacar el árbol y los adornos navideños antes de diciembre, la psicología tiene una explicación para este deseo . Decorar la casa con anticipación puede despertar emociones agradables y hacer que disfrutemos durante más tiempo de la temporada.

De acuerdo con UNAM Global, la decoración navideña puede relacionarse con la nostalgia, los recuerdos familiares y los vínculos sociales. Por eso, colocar luces, esferas y guirnaldas puede convertirse en una actividad que genera ilusión.

¿Por qué decorar antes de Navidad nos hace felices?

Una de las principales razones es la nostalgia por los momentos felices de la infancia. Los adornos pueden recordar reuniones familiares, regalos, comidas especiales o tradiciones que asociamos con una época agradable.

La psicología de las personas que aman decorar de Navidad.|(ESPECIAL/CANVA)

Además, decorar la casa permite anticipar experiencias positivas. Ver todos los días el árbol de Navidad, las luces y los detalles festivos puede prolongar la emoción que sentimos cuando esperamos una celebración importante.

Un estudio publicado en Journal of Environmental Psychology encontró que quienes decoran sus hogares con anticipación pueden ser percibidos como personas más sociables y amigables. También se relacionó la decoración temprana con recuerdos felices.

Desde la psicología, esto no significa que decorar antes de Navidad garantice la felicidad . Sin embargo, puede ayudar a crear un ambiente agradable, despertar recuerdos positivos y favorecer momentos de convivencia con familiares o amigos.

3 Ideas para decorar el árbol de Navidad que se ven bonitas

Para aprovechar estos beneficios emocionales, puedes convertir la decoración en una actividad especial, según recomendaciones de Nuevo Estilo. Estas son tres ideas sencillas:

Árbol tradicional: combina esferas rojas, doradas y luces cálidas para conseguir un estilo navideño clásico. Decoración natural: incorpora elementos como piñas, madera, ramas y tonos verdes para crear un árbol acogedor. Estilo minimalista: utiliza pocos adornos, colores neutros y luces para conseguir una decoración elegante y sencilla.

Al final, no existe una fecha correcta para comenzar a decorar Navidad. Si colocar el árbol antes te ayuda a recordar buenos momentos, compartir tiempo con tus seres queridos y disfrutar más de tu hogar, puede ser una pequeña actividad capaz de mejorar tu estado de ánimo.