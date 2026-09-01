Los especialistas aconsejan: Incorporar la caminata y el baile para potenciar la salud cerebral

Todas las personas tenemos hábitos en nuestra vida. Algunos son considerados como positivos y otros pueden ser nocivos para nuestra salud y vida en general. Es aquí en donde entran a jugar distintos factores que intentan llevarnos por el camino de las prácticas que pueden darnos bienestar, tanto en el presente como en el futuro.

Todo por Amor | Capítulo 239 | Motín en el reclusorio

La salud es primordial y es por eso que los expertos en medicina no dudan en dar a conocer recomendaciones para su protección. Los denominados hábitos saludables son considerados como los pilares sobre los cuales debemos sostenes nuestro organismo y algunos de ellos pueden cambiarnos hasta el estado de ánimo.

Importancia de la salud cerebral

En esta oportunidad, la atención se posa sobre el cerebro, órgano que controla el pensamiento, el movimiento y la emoción, según resume el Instituto Mayo Clinic. Sus expertos advierten que el cerebro no repone las neuronas que se pierden o se dañan y ante esto remarca que “es fundamental protegerlas”.

#emociones #neuroscience #neurociencia #baile ♬ sonido original - Dalia Rodríguez @neuropsicologa.dalia Bailar no solo mueve el cuerpo… activa el cerebro. En este video te explico por qué el baile es una de las actividades más completas para la salud mental y cognitiva, y cómo estimula distintas áreas del cerebro al mismo tiempo. Hablamos de memoria, atención, emociones, motivación y conexión social, y de por qué el movimiento con música tiene un impacto distinto a otros ejercicios más repetitivos. La neurociencia nos muestra que cuando el cuerpo se mueve con intención y ritmo, el cerebro también se fortalece. 🧠💃 Si quieres cuidar tu mente de una forma diferente, este video es para ti. Guárdalo o compártelo con alguien a quien le pueda servir. #psicologia

Desde el Instituto Nacional de Salud Pública de México advierten que hay una crisis de salud cerebral de alcance mundial y México no es la excepción “ya que son muchos los elementos que pueden afectar el desarrollo y buen estado de salud de tan importante órgano”. En este sentido, postula que una ancianidad sana también es el resultado de haber cuidado y preservado la salud de nuestro cerebro a lo largo de la vida.

Caminar y bailar por el cerebro

Es por todo lo señalado que toman mayor valor ciertos hábitos que ayudan a cuidar de nuestro cerebro. La clave, indican especialistas, es saber que la realización constante de actividad física es fundamental para resguardar las facultades cognitivas, proteger la memoria y aminorar el peligro de sufrir deterioro mental.

Alternativas al alcance de la mayoría, como las caminatas a ritmo ágil o la práctica del baile, destacan como estrategias eficaces para estimular la mente de forma cotidiana y preservar un adecuado rendimiento cerebral a lo largo del tiempo. En este punto, los expertos sugieren que para obtener mejoras concretas debemos acumular semanalmente entre 150 y 300 minutos de ejercicio aeróbico moderado, o bien de 75 a 150 minutos de intensidad más elevada.

Además, remarcan que a diferencia de la caminata, el baile integra la exigencia corporal con factores como el ritmo, la coordinación y la concentración. Es por eso que aprender nuevas secuencias y pasos representa un desafío directo para el cerebro, lo cual incentiva la plasticidad neuronal.

Respecto al respaldo de estas recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud señala que "incluye el movimiento entre las medidas para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia", además de enfatizar que prácticas como la caminata y el baile son "esenciales para adultos con cognición normal o con deterioro cognitivo leve".