La colorimetría revela qué tonos de esmalte favorecen tus manos

Elegir el color de esmalte adecuado puede cambiar la apariencia de las manos y aportar armonía al conjunto. La colorimetría ofrece una guía para seleccionar tonalidades que acompañen mejor las características naturales de cada piel.

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Más allá de las tendencias, ciertos colores pueden generar un efecto visual diferente según el tono y subtono de la piel. Por eso, tener en cuenta estos aspectos al momento de elegir el esmalte puede ayudar a conseguir un resultado más favorecedor.

¿Qué colores de esmalte favorecen más a tus manos?

La elección del esmalte puede influir en cómo se perciben visualmente las manos, especialmente cuando se busca conseguir un acabado más armónico. La colorimetría permite identificar los tonos que mejor acompañan las características naturales de la piel y ofrece una guía para elegir entre distintas opciones.

Para determinar qué colores pueden resultar más favorecedores, es importante observar el subtono de la piel, que puede ser cálido, frío o neutro. A partir de esta característica, es posible seleccionar tonalidades que creen mayor armonía y evitar aquellas que generen un contraste que no sea el buscado.

En pieles con subtono cálido suelen funcionar bien los esmaltes inspirados en tonos tierra y cálidos, como los beige, coral, terracota, naranja suave y rojo cálido. Estas tonalidades pueden aportar calidez y hacer que las manos se vean más luminosas.

Para los subtonos fríos, las alternativas se encuentran principalmente en colores como el rosa frío, malva, ciruela, rojo azulado y algunos tonos de azul. Al compartir una base fría, pueden complementar mejor este tipo de piel.

Las personas con subtono neutro cuentan con mayor libertad al elegir, ya que pueden adaptarse tanto a colores cálidos como fríos. Tonos como rosa, nude, rojo clásico o borgoña son opciones versátiles que pueden funcionar en diferentes ocasiones.

La colorimetría no establece reglas estrictas, sino que sirve como una referencia para experimentar con diferentes tonalidades. La iluminación, el largo de las uñas y las preferencias personales también influyen en el resultado final.