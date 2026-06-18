Como votar PASO a PASO para salvar a tu cocinero FAVORITO este 18 de junio del 2026 en MasterChef 24/7

Está quinta semana de MasterChef 24/7 las cosas han comenzado a subir de nivel y exigencia, pues los Retos del día a día han exigido de gran manera a los Cocineros y la convivencia del día a día le han dado un sabor único a este reality que ha llegado a revolucionar la manera en que vemos la televisión.

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Esta nueva jornada ya hay algunos participantes que han logrado subir al Balcón de la Salvación gracias a su desempeño y destreza detrás del fuego, aunque hay algunos otros que corren el riesgo de abandonar el programa este domingo, por lo que votar es de suma importancia.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para salvar a mi Cocinero favorito?

Es importante que sepas que este jueves de MasterChef 24/7 es día de Delantales Negros, por lo que algunos de nuestros Cocineros estarán en riesgo de abandonar el programa en la próxima Gala de Eliminación.

Si quieres votar por alguno de tus participantes favoritos, debes de entrar al sitio oficial de Azteca UNO, ahí encontrarás la sección de MasterChef 24/7 y posteriormente el apartado de VOTACIONES. En este espacio te aparecerán los Cocineros por los que puedes votar para que suban al Balcón de la Salvación esta quinta semana.

Recuerda que también puedes votar a través de la app oficial de TV Azteca En Vivo, la cuál si aún no tienes, puedes descargar desde la AppSotre y la PlaySotre, siendo compatible con sistemas operativos de iOS y Android; además en ambas modalidades pondrás conseguir votos extras, así que no dudes en votar.

¿Quiénes son los Cocineros salvados de MasterChef 24/7?

En esta quinta semana todo ha dado una gran vuelta, pues aunque el Pin del Chef tiene un gran valor, fue en la Batalla por Equipos donde todo se definió de manera contundente.

Este reto fue conquistado por el Equipo Amarillo liderado como Flor, quien subió con ella al Balcón de la Salvación a Emmanuel y a Camila, asegurando su permanencia una semana más dentro de MasterChef 24/7.