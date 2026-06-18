¿Quieres conocer los secretos de los demás? Repite 3 veces esta palabra mágica

Sin dudas, más de una vez nos ha surgido el interrogante de cómo saber los secretos que guardan otras personas. Esto puede surgir para saber las intenciones de los demás, buscar respuestas, entre otros.

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Ante esto es que surgen rituales antiguos o palabras mágicas que popularmente tienen el poder de develar aquello que queremos saber. Es por esto que te vamos a contar cómo puedes conocer lo que deseas.

¿Qué palabra devela los secretos ajenos?

Una de las prácticas antiguas para conocer los secretos ajenos, es utilizar una palabra que resulta muy curiosa. La misma es Ribellatto o Rivelato, que es muy utilizada en el mundo esotérico y tradiciones mágicas.

La palabra Ribellatto se asocia con la creencia de que se revela algo que permanece escondido. Cabe destacar que esto no cuenta con una evidencia científica de que realmente funcione, pero dentro de las prácticas esotéricas se considera una fórmula simbólica vinculada con la búsqueda de respuestas.

Por otro lado, tenemos que mencionar que la palabra Rivelato proviene del italiano y puede relacionarse con el significado de “revelar” o “hacer visible”. Al pasar el tiempo algunas comunidades comenzaron a utilizar variantes como Ribellatto, atribuyéndole propiedades rituales para descubrir información sobre personas, acontecimientos o situaciones inciertas.

Algunas costuras manifiestan que para llevar a cabo el ritual tienes que repetir la palabra tres veces mientras se piensa intensamente en una pregunta o en la persona de la que se busca conocer algo. Los especialistas en el tema dicen que te ayudará a poder interpretar señales, encontrar objetos perdidos, aclarar dudas sobre la honestidad de alguien o prestar más atención a detalles que antes pasaban desapercibidos.

“Si la dices tres veces en tu mente mientras hablas con esa persona su subconciente lo traicionará y te dirá lo que piensa y sobre todo sus intenciones”, asegura , Mara Padilla quien es especialista en el tema.