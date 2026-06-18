¿Messi y Antonella se separa? Circula rumor del futbolista

Comenzó el Mundial 2026 por lo que las miradas están puestas en todas las selecciones, pero sobre todo en Lionel Messi. El jugador argentino está en la mira no solo por lo futbolístico, sino también por su vida personal ya que circulan rumores sobre una posible separación.

"¡Es una pena que tenga esa ingratitud!”, Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón por los supuestos coqueteos de su hijo a Aranza

Tras el triunfo que convirtió a Messi en el goleador de la historia, comenzaron a aparecer versiones de que su relación con Antonella había llegado a su fin y por eso lloró tras cometer un gol.

¿Messi se separó de Antonella?

La Selección Argentina, tuvo un increíble debut ya que lograron un triunfo 3-0 frente a Argelia. Los dirigidos por Liones Scaloni vienen a defender su título y lo demostraron en el Estadio de Kansas City.

Los tres goles fueron de Lionel Messi por lo que como era de esperarse los periodistas lo esperaron para consultarte sobre su primer Hat-Trick, pero sorprendió a todos al verse un poco conmocionando en la rueda de prensa.

"Lloré después del primer gol, sí… pero fue algo completamente ajeno al fútbol. Pasé por unos días difíciles, pero estoy agradecido con toda la delegación y mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado, dándome mucha fuerza", declaró Lionel Messi por lo que las alarmas se encendieron y comenzaron los rumores de divorcio con su esposa.

Las redes sociales se inundaron de hipótesis donde aseguraron que Messi y Antonella atravesaban una severa crisis marital. Sin embargo, las publicaciones de la esposa del argentino, despejaron todas las dudas.

"¡Vamos Argentina! Contigo siempre, Messi. Eres increíble", escribió Antonella en su publicación en Instagram. De esta manera se despejaron todos los rumores ya que Messi comentó con un “Los amo”.

Cabe destacar que las lágrimas del jugador estarían ligadas al estado de salud de su padre. Así es que queda desestimado el rumor de que había una separación con Antonella.