El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de la cárcel

Livia Brito desde hace tiempo se ha visto envuelta en un fuerte polémica, desde que en el 2020 fue señalada de agredir a un paparazzi, dando inicio a un intenso conflicto legal por dicha situación, enfrentando condenas de prisión y el pago de millones de pesos.

Se ha dado a conocer el recurso legal que usó la reconocida artista para salvarse de la cárcel, para que tengas todos los detalles, te explicaremos qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó con Livia Brito?

Recordemos que en el 2020, Livia Brito fue señalada por Ernesto Zepeda, quien la señaló de agresión y de romper su equipo fotográfico. Tras un conflicto legal, el miércoles 17 de junio la audiencia que tenía programada fue suspendida.

Fue el abogado de la actriz, Erik Rauda, quien informó ante los medios de comunicación, que el juez revisará el caso para poder continuar o desestimar todo el proceso legal que se ha hecho, ya que no hay un delito que perseguir, debido a que no hay un sustento suficiente para seguir con el caso.

El recurso legal que se empleó para poder salvarse de la cárcel, fue el amparo, con el que se le permitió frenar actos de autoridad, situación que deja al suspenso la posibilidad de una condena o del pago que se hace para la reparación del daño.

¿Cuál sería la condena de Livia Brito?

Aunque Livia Brito con el recurso legal logró salvarse de la cárcel, el proceso no ha terminado; todo dependerá de la decisión del juez sobre el caso. La reconocida artista podría enfrentarse a 6 años de prisión, más el pago de 1,200,000 pesos por la supuesta agresión a paparazzi.

La actriz declaró ante medios que se encuentra tranquila al respecto y está confiada en que la verdad sobre el caso pueda salir a la luz, por lo que debemos esperar a los próximos días para conocer la decisión de las autoridades.