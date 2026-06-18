MasterChef 24/7: 3 recetas fáciles de la Chef Zahie Téllez para una tarde de fútbol
Estas preparaciones de la jueza de MasterChef México 2026 son rápidas y con pocos ingredientes.
Si planeas una tarde de fútbol en casa puedes sorprender a tus invitados con estas 3 recetas fáciles de la Chef Zahie Téllez. La jueza de MasterChef 24/7 ha compartido en las redes sociales preparaciones sencillas para botanear y aquín te dejamos las más rápidas y deliciosas. Comparte el juego de México con platillos especiales.
Las 3 recetas futboleras de Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7
Las tardes de fútbol saben mejor cuando van acompañadas de buena comida, y la Chef Zahie Téllez lo demuestra con tres recetas prácticas, deliciosas y perfectas para compartir frente al televisor. Desde botanas llenas de sabor hasta opciones que se preparan en pocos minutos, estas propuestas combinan ingredientes accesibles y técnicas sencillas para que los aficionados disfruten cada jugada sin pasar horas en la cocina.
Si buscas sorprender a tus invitados durante el partido, estas ideas al estilo de MasterChef México 2026 son la combinación ideal entre gastronomía y pasión deportiva.
1. Papas al limón en menos de 2 minutos
Ingredientes:
- 250 g de papas cocidas y cortadas de manera irregular
- 1/2 taza de perejil picado
- 1/2 cebolla morada rebanada en pluma
- El jugo de 2 limones amarillos
- 1/2 taza de aceitunas negras
Procedimiento:
- En una olla caliente, poner un poco de aceite de oliva. Después, colocar las papas (ya cocidas) para freír un poquito.
- En un recipiente aparte, mezclar el jugo de limón con aceite de oliva, agregar las aceitunas negras y la cebolla morada.
- Una vez listas las papas, integrar con la mezcla de limón, agregar perejil y sal al gusto.
2. Croquetas de atún
Ingredientes para las croquetas:
- 1 cda de mantequilla
- 1 cda de harina
- 1 L de leche tibia
- 198 g de atún
- Pimienta al gusto
- Sal al gusto
Ingredientes para empanizar:
- 3 huevos
- 1/2 tza de harina
- 1/2 tza de pan rallado
Procedimiento:
- En una olla, derretir la mantequilla a fuego medio. Agregar la harina y mezclar hasta integrar. Incorporar el atún y mezclar nuevamente.
- Añadir la leche tibia poco a poco, sin dejar de mover, hasta obtener una mezcla homogénea y espesa. Salpimentar al gusto e integrar muy bien.
- Formar bolitas con la mezcla. Pasarlas primero por harina, después por huevo y terminar con panko o pan rallado.
- Freír hasta que estén doraditas y crujientes. Servir acompañadas de mayonesa de chipotle con salsa macha.
3. Dip de sardinas
Ingredientes:
- 3 cdas de mantequilla
- 1/4 de cebolla picada
- 1 lata de sardinas
- 2 cdas de alcaparras
- 1 cda de mostaza
- 2 cdas de mayonesa
- 1 huevo cocido
- El jugo de 1 limón
- Aceite de oliva
- Galletas saladas
Procedimiento:
- En una sartén caliente, derretir la mantequilla y agregar la cebolla; cocinar hasta que se acitrone.
- Incorporar las sardinas y cocinar un par de minutos.
- Transferir la mezcla a la licuadora y agregar las alcaparras, la mostaza, la mayonesa, el huevo cocido y el jugo de limón; licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Servir y terminar con un chorrito de aceite de oliva.
- Acompañar con galletas saladas.
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