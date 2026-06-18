MasterChef 24/7: 3 recetas fáciles de la Chef Zahie Téllez para una tarde de fútbol

Si planeas una tarde de fútbol en casa puedes sorprender a tus invitados con estas 3 recetas fáciles de la Chef Zahie Téllez. La jueza de MasterChef 24/7 ha compartido en las redes sociales preparaciones sencillas para botanear y aquín te dejamos las más rápidas y deliciosas. Comparte el juego de México con platillos especiales.

Las 3 recetas futboleras de Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7

Las tardes de fútbol saben mejor cuando van acompañadas de buena comida, y la Chef Zahie Téllez lo demuestra con tres recetas prácticas, deliciosas y perfectas para compartir frente al televisor. Desde botanas llenas de sabor hasta opciones que se preparan en pocos minutos, estas propuestas combinan ingredientes accesibles y técnicas sencillas para que los aficionados disfruten cada jugada sin pasar horas en la cocina.

La Chef Zahie Téllez comparte sus mejores recetas.|ESPECIAL

Si buscas sorprender a tus invitados durante el partido, estas ideas al estilo de MasterChef México 2026 son la combinación ideal entre gastronomía y pasión deportiva.

1. Papas al limón en menos de 2 minutos

Ingredientes:



250 g de papas cocidas y cortadas de manera irregular

1/2 taza de perejil picado

1/2 cebolla morada rebanada en pluma

El jugo de 2 limones amarillos

1/2 taza de aceitunas negras

Procedimiento:



En una olla caliente, poner un poco de aceite de oliva. Después, colocar las papas (ya cocidas) para freír un poquito. En un recipiente aparte, mezclar el jugo de limón con aceite de oliva, agregar las aceitunas negras y la cebolla morada. Una vez listas las papas, integrar con la mezcla de limón, agregar perejil y sal al gusto.

2. Croquetas de atún

Ingredientes para las croquetas:



1 cda de mantequilla

1 cda de harina

1 L de leche tibia

198 g de atún

Pimienta al gusto

Sal al gusto

Ingredientes para empanizar:



3 huevos

1/2 tza de harina

1/2 tza de pan rallado

Procedimiento:



En una olla, derretir la mantequilla a fuego medio. Agregar la harina y mezclar hasta integrar. Incorporar el atún y mezclar nuevamente. Añadir la leche tibia poco a poco, sin dejar de mover, hasta obtener una mezcla homogénea y espesa. Salpimentar al gusto e integrar muy bien. Formar bolitas con la mezcla. Pasarlas primero por harina, después por huevo y terminar con panko o pan rallado. Freír hasta que estén doraditas y crujientes. Servir acompañadas de mayonesa de chipotle con salsa macha.

3. Dip de sardinas

Ingredientes:



3 cdas de mantequilla

1/4 de cebolla picada

1 lata de sardinas

2 cdas de alcaparras

1 cda de mostaza

2 cdas de mayonesa

1 huevo cocido

El jugo de 1 limón

Aceite de oliva

Galletas saladas

Procedimiento:

En una sartén caliente, derretir la mantequilla y agregar la cebolla; cocinar hasta que se acitrone. Incorporar las sardinas y cocinar un par de minutos. Transferir la mezcla a la licuadora y agregar las alcaparras, la mostaza, la mayonesa, el huevo cocido y el jugo de limón; licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Servir y terminar con un chorrito de aceite de oliva. Acompañar con galletas saladas.

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