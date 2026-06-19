Este es el árbol que atrae dinero a tu casa, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica milenaria que se destaca por buscar la armonía en los espacios con el objetivo de favorecer el bienestar general. Es por esto que presta mucha atención a los objetos, colores y los elementos naturales que tienes en tu vivienda.

Los árboles y plantas tienen un lugar muy especial en la energía porque pueden atraer el dinero, la abundancia como también oportunidades económicas. Es por esto que te vamos a contar sobre un árbol que puede atraer el dinero a tu hogar.

¿Cuál es el árbol que atrae dinero a tu hogar?

El árbol que atrae dinero es el árbol de jade que es una suculenta originaria del sur de África que se caracteriza por sus hojas redondeadas, gruesas y brillantes. Para el Feng Shui estas hojas se asemejan a pequeñas monedas, por el cual se la asocia directamente con la riqueza, el éxito financiero y la buena fortuna.

La planta de jade es muy popular en hogares, oficinas y comercios que buscan atraer la prosperidad y nuevas oportunidades laborales o económicas. Además de su significado simbólico, se trata de una planta resistente y fácil de cuidar, lo que también representa estabilidad y crecimiento constante.

Este árbol es muy poderoso.|Pexels

La ubicación es sumamente importante por lo que los especialistas recomiendan colocarlo en el sector sureste de la casa, ya que esta área está vinculada con la riqueza y la abundancia.

Otro sitio donde puedes ubicarlo es en la entrada principal para favorecer el ingreso de energías positivas o en espacios de trabajo donde se tomen decisiones relacionadas con el dinero y los negocios.

Es importante que tengas en cuenta que lo que se aconseja evitar es colocarla en baños, lavaderos o zonas oscuras, ya que estos ambientes podrían debilitar la energía de prosperidad que simboliza.

