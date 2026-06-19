Para qué sirve la infusión de romero: Sorprendentes beneficios para la memoria y la salud

El cuidado de la salud se encuentra en manos de las ciencias médicas, pero los principales responsables somos nosotros mismos. Es que la protección de nuestro cuerpo y sus sistemas de funcionamiento depende de nuestra alimentación y estilo de vida en general.

Ante esto, ciertos hábitos se hacen necesarios para que nuestro organismo se mantenga robustecido ante cualquier amenaza a su salud. Es en este marco que muchas personas se inclinan por alternativas naturales, tanto para la prevención como para tratar ciertas dolencias y afecciones.

Beneficios del romero

Entre las alternativas naturales más elegidas en temas de salud se encuentran las infusiones. Especies como el romero son destacadas por las propiedades que poseen y es por eso que muchos las preparan en forma de té para beberlas en busca de reforzar la salud.

El romero es un arbusto leñoso perenne, de hasta 2 metros de altura que presenta numerosas ramificaciones, revela un informe de la Universidad de Valencia (España). La entidad precisa que la recolección tiene lugar en primavera y en verano, para luego ponerla a secar a la sombra y conservarla en bolsitas o cajas bien cerradas.

#plantasmedicinales #glucosa #nutriologapinillos ♬ sonido original - NutriologaPinillos @nutriologapinillos Cómo preparar la infusión de romero para que funcione de verdad: Calienta 200 ml de agua hasta que hierva Retira del fuego no dejes que el romero hierva adentro Agrega 2 ramitas de romero fresco (o 1 cucharadita si es seco) Tápalo ese es el paso que casi nadie hace y donde se pierde todo Deja reposar 5 a 8 minutos Cuela y toma Si estás embarazada o tomas anticoagulantes, consulta primero con tu médico. El truco que nadie te dice: si lo dejas en el agua hirviendo y no lo tapas, el 1,8-cineol el compuesto del romero que mejora la memoria se evapora con el vapor antes de llegar a tu taza. por lo que es importante que lo tapes siempre. ¿Tú lo sabías? Comenta. #romero

Desde el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos) remarcan que, en la medicina popular, el romero se ha utilizado como antiespasmódico, analgésico suave y para tratar la neuralgia intercostal, los dolores de cabeza, la migraña, el insomnio, el malestar emocional y la depresión. Además, precisa que diversas investigaciones han destacado que esta especie posee importantes propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, antiapoptóticas, antitumorales, antinociceptivas y neuroprotectoras.

¿Cómo preparar la infusión de romero?

En base a las propiedades que posee el romero, muchas personas buscan aprovecharlas mediante infusiones, además del uso que le dan en la gastronomía. Es en este que para extraer sus aceites esenciales sin quemar la planta ni perder sus propiedades, se aconseja seguir estos pasos:



Proporción: Una cucharadita de hojas secas (o una ramita de romero fresco) por cada taza de agua. Preparación: Hierve el agua. Una vez que rompa a hervir, apaga el fuego, agrega el romero y tapa la taza de inmediato (esto evita que se evaporen los aceites esenciales). Tiempo: Deja reposar entre 8 y 10 minutos. Cuela y disfruta.

Contraindicaciones a tener en cuenta: Aunque es natural, no se recomienda su consumo en mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni en personas con condiciones como gastritis severa, úlceras o cálculos biliares. Si estás bajo medicación (especialmente anticoagulantes o diuréticos), siempre es mejor consultar con un profesional de la salud.