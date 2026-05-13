3 hermosos árboles frutales que puedes tener en casa y no levantan la banqueta

Sin dudas, tener árboles frutales es una buena opción ya que no solo ofrece frutos sino también brinda sombra a lo largo del año. Sin embargo, muchos evitan tenerlos porque provocan levantamiento del piso debido a sus raíces. En esta oportunidad te vamos a contar 3 especies que no levantarán la banqueta ni causar daños.

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Hay árboles que cuentan con raíces superficiales y agresivas por lo que rompen el suelo, pero hay otros como los árboles frutales que tienen raíces profundas y menos invasivas que son menos propensos a afectar el suelo, pues su crecimiento se centra en la búsqueda de agua a mayor profundidad.

¿Cuáles son los árboles frutales que no rompen el suelo?

Limonero (Citrus limon)

El limonero es muy codiciado debido a que su fruto es muy versátil y tiene un aroma delicioso. Las raíces no son agresivas por lo que pueden colocarse en patios y jardines como así también en macetas. Requiere luz solar abundante y un riego constante, especialmente en épocas secas. Los limones maduran en primavera y verano.

Es un árbol que crece mejor en climas cálidos, puede adaptarse a temperaturas más frías con los cuidados adecuados.

|Foto de Maria-Theodora Andrikopoulou en Pexels.

Ciruelo (Prunus domestica)

Luego tenemos al ciruelo cuyas raíces no se extienden de manera invasiva debido a que crece hacia abajo en lugar de esparcirse de manera superficial. Es una especie compacta y produce deliciosos frutos. Este árbol requiere una exposición al sol y riego moderado, siendo bastante adaptable a distintos tipos de suelo.

Esta especie resiste climas templados y soporta el invierno. Su altura promedio es de 3 a 5 metros, lo que lo hace adecuado para jardines pequeños o medianos sin riesgo de dañar el suelo.

Manzano enano (Malus domestica)

Por último, tenemos al manzano enano que no tiene raíces invasivas. Este árbol tiene una altura máxima de 2 a 3 metros, y sus raíces son poco profundas, lo que lo convierte en una opción ideal para patios y jardines pequeños.

Se puede adaptar a climas templados y soporta el frío. En cuanto a sus frutos, disponibles en otoño, ofrecen un sabor dulce y crujiente que es ideal para consumir fresco o en preparaciones.