Números de la suerte para jugar la lotería del jueves 14 al domingo 17 de mayo

Nana Calistar ya reveló cuál es el horóscopo para hoy miércoles 13 de mayo, sin embargo, la astróloga también reveló cuáles son los números de la suerte para cada 1 de los 12 signos del zodiaco y que estos jueguen a la lotería, así mismo, para darle más poder a la buena fortuna, la experta recomienda ocupar determinados colores del jueves 14 al domingo 17 de mayo de 2026.

Te puede interesar: Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 13 de mayo de 2026; y estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco; donde algunos podrían tener amor, dinero, trabajo, fortuna o mucha abundancia

Números de la suerte para jugar la lotería según Nana Calistar

Aries: 08, 19 y 27

Tauro: 05, 14 y 30

Géminis: 07,16 y 35

Cáncer: 03, 22 y 41

Leo: 09,17 y 31

Virgo: 04, 11 y 28Libra: 06,18 y 33

Escorpión: 10, 21 y 44

Sagitario: 12, 26 y 39

Capricornio: 4, 23 y 45

Acuario: 02, 19 y 37

Piscis: 12, 23 y 68

¿Cuáles son los números que son más premiados en la Lotería?

Cabe señalar que, todos los números pueden participar en los sorteos de la Lotería, estos mismos de igual forma tienen las mismas posibilidades de ganar. Sin embargo, existen dígitos que suelen ser los más premiados en este tipo de sorteo económico.

De acuerdo con las estadísticas de la Lotería Nacional que se juega en México, el número 7 es uno de los números más mencionados por su frecuencia y el preferido a lo largo de varios años. El 13 también es de los más elegidos y recurrentes en los Juegos de Lotería. El 24 de igual manera aparece con mucha frecuencia en los resultados ganadores.

¿Cuándo se creó la Lotería en México?

La Lotería Nacional en México data de la época del Virreinato y los primeros boletos que se vendieron fueron en 1770 con el nombre de La Real Lotería de la Nueva España; este sorteo se hizo sin interrupciones hasta 1821 cuando se consolidó la Independencia Mexicana, sin embargo, los conflictos de nuevo gobierno hicieron que se suspendieran sus actividades.

Tras unos años se modificó el nombre y se llamaba Lotería de la Academia Nacional de San Carlos, con este título operaron hasta 1882 cuando el presidente Manuel González decidió modificar el nombre con: Lotería Nacional de México.

Colores que deben portar cada 1 del signo zodiacal según Nana Calistar