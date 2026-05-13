Las macetas no van más; estas son las alternativas en tendencia

Las macetas tradicionales ya no van más por lo que los diseños se inclinan a una propuesta con estructuras livianas. Así es que la tendencia es dejar de lado los elementos apoyados en el piso para convertir a tus plantas en un elemento arquitectónico que aporte ritmo, altura y una estética más contemporánea al espacio exterior.

Fernanda nunca vio mal que su amiga vendiera fotografías íntimas hasta que llegaron las consecuencias

De esta manera es que debes renovar tu balcón o terraza para darle un nuevo aspecto con estos elementos que son hermosos para decorar tus espacios con nuevos elementos.

¿Cuál es la tendencia que reemplaza a las macetas?

En la actualidad se utilizan marcos metálicos finos, generalmente en negro mate, combinadas con jardineras rectangulares que quedan elevadas sobre patas delgadas. También se emplean versiones en madera que suman calidez. De esta manera vas a obtener un resultado que optimiza la percepción del espacio y no queda recargado el ambiente.

Por otro lado, puedes jugar con el dinamismo por lo que puedes colocar cajas a distintas alturas permiten cambiar las proporciones y jerarquías vegetales. En balcones pequeños, las jardineras elevadas facilitan que cada especie tenga su lugar sin ocupar el piso. Al haber un contraste entre el verde y el metal se crea un estilo hermoso que crea ambientes industriales o nórdicos.

Esta es una idea original.|Pinterest

Cabe destacar que estas piezas ayudan a delimitar zonas, como comedor y rincón de lectura, sin levantar tabiques. Las plantas son las protagonistas del lugar y aportan escala sin restar luminosidad. Para terrazas integradas al living, esta lógica resuelve circulación y define áreas sin soluciones pesadas.

En cuanto a los materiales se utiliza el metal que brinda resistencia y un acabado contemporáneo, sin embargo, la madera se inclina para quienes buscan un ambiente cálido y orgánico.

Opta por las formas rectangulares y colores neutros para mantener el orden visual. Las jardineras elevadas también funcionan como recurso fotográfico: generan composiciones atractivas.