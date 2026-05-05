FOTO de Julián Gil con su hijo causa polémica; esto dijo Marjorie de Sousa

Uno de los momentos más particulares de los años recientes alrededor de estos artistas se suscitó hace unas horas. Y es que se publicaron unas imágenes de Julián Gil, Marjorie de Sousas y el hijo que tienen en común. En dichas postales se les ve conviviendo e incluso bastante cercanos, lo cual generó una locura entre los que saben lo que ha pasado en el caso.

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¿Julián Gil por fin pudo convivir con su hijo?

Aunque muchos se emocionaron al ver las imágenes, se aclaró de inmediato que se está hablando de Inteligencia Artificial. Muchos argumentaron que era evidente, pero las repercusiones no se hicieron esperar, entendiendo que Julián no ha podido ver a su hijo desde hace casi 8 años. Ante eso, tanto Julián como Gil se mostraron inconformes por jugar con algo que es bastante delicado para todos los involucrados.

El argentino no se quedó callado y pidió que ya no se hicieran imágenes de algo que él ha anhelado desde hace muchos años. "Duele ver cómo se usa la Inteligencia Artificial para crear momentos que, en la vida real, aún no existen. Ojalá algún día esos abrazos sean de verdad… Con mucho cariño, les pido que se abstengan de hacer este tipo de publicaciones".

Mientras tanto, la actriz fue menos enfática y sin tanta profundidad, indicando que eso no debe ser un motivo de juego: "Yo creo que no se debería de jugar con eso. Creo que es algo bien delicado y sí hay que reportar la página porque no se juega con eso". Situación que se ha suscitado a lo largo del proceso, con un Julián más emotivo y una Marjorie más seca y directa en todo lo relacionado con el tema.

@ventaneandouno #LoVisteEnVentaneando: Marjorie de Sousa se molestó por unas imágenes de ella junto a Julián Gil y su hijo Matías generadas con inteligencia artificial. 🤬 😤 ❌ #Ventaneando por #AztecaUNO 📺 ♬ sonido original - ventaneandouno

¿Por qué Julián Gil no puede ver a su hijo?

Matías Gregorio Gil nació en 2017 y dos años después básicamente desapareció de la vida de su papá. El actor argentino ha argumentado que Marjorie de Sousa es la causante de la negativa de ver al pequeño Matías, pero que no debería ocurrir así, pues él ha cumplido a cabalidad con los aspectos legales de la custodia y demás cuestiones de la relación de ex pareja e hijo en común. Sin embargo, es cierto que son casi 10 años en los que Julián no ha visto al último de sus hijos.