Exatlón México: Rojos o Azules, este equipo gana el Juego por la Ventaja

La semana 32 de la novena temporada de Exatlón México ya ha iniciado y con ello Rojos y Azules están contando los días para ver quién podría llegar a la Gran Final; sin embargo, como el reality deportivo debe continuar, hoy martes 5 de mayo se llevará a cabo la competencia del Juego por la Ventaja, y para saber quién se hace con este premio, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en vivo en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí y no perderte de fotos, videos y programas exclusivos.

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El enojo de Mario Mono Osuna con Benyamin Saracho

Por otro lado, quienes se vieron muy tristes fueron los Rojos, especialmente Mario Mono Osuna quien dio a conocer que, no fue justo que Benyamin Saracho saliera eliminado en ceros, e incluso reveló que, cuando perdió el segundo o tercer tanto, el Speed Galgo ya se veía derrotado y eso no le pareció para nada, puesto que, a lo largo de la novena temporada, el vigente campeón siempre quiso inculcar salir adelante ante cualquier adversidad.

Cabe señalar que, quien reconoció la participación de Benyamin Saracho fue Mati Álvarez, y de acuerdo con Terminator, el joven atleta de alto rendimiento evolucionó tanto a nivel deportivo como a nivel personal y está segura de que, en el futuro su compañero podría ser el nuevo campeón de alguna temporada siguiente de Exatlón México.

Los Azules contentos con la clasificación de Alexis Vargas y Adrián Leo

Antes de jugarse la Súper Villa, los Azules llegaron a la Barraca, y fue Evelyn Guijarro quien tomó la palabra para felicitar a Alexis Vargas y Adrián Leo, quienes se clasificaron a la semana de campeonato. Sniper aseguró que dieron cátedra de cómo competir en y mejor aún, que pudieron sacar a Benyamin Saracho, quien estuvo a nada de ser el novato revelación de la presente temporada.

Por otro lado, quien sí fue considerado como el novato revelación fue Alexis Vargas, la Pesadilla Ninja es considerado uno de los novatos más peligrosos ya que es muy certero e incluso ha sido reconocido por los Rojos, especialmente por Mario Mono Osuna, quien lo colocaba como el soldado perfecto de los Azules y hasta lo puso en primer sitio dejando a Koke Guerrero como segundo.