Christian Nodal reaparece en redes con MISTERIOSAS imágenes tras haber eliminado TODO en su cuenta

Este 5 de mayo Christian Nodal compartió cuatro fotografías en blanco y negro en sus redes sociales después de haber eliminado todo. En las imágenes se puede ver al cantante con la mitad del rostro cubierto, portando un sombrero en donde destaca el fuego y la letra “N”, misma que parece quemarse. El cantante no escribió nada al respecto, solo colocó un emoji de un reloj de arena por lo que hasta el momento se desconoce de qué se trata.

¿Qué proyecto iniciará Christian Nodal luego de regresar a redes sociales?

Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, recientemente eliminó todo el contenido de sus redes sociales, sin embargo, este 5 de mayo el intérprete de “Botella tras botella” compartió cuatro imágenes, en las fotografías se da a entender que Nodal busca quemar la letra “N” lo que podría hacer referencia a que su nombre ya no le pertenece, hecho que él mismo ha confirmado de manera pública ya que su padre, Jaime González, es el dueño la marca “Christian Nodal”. Sin embargo, hasta el momento el artista, ganador de 7 Premios Latin Grammy, no ha revelado ningún tipo de información o si se trata de un próximo lanzamiento musical ya que se espera que este 2026 lanze nueva música incluso con su esposa Ángela Aguilar.

¿Christian Nodal cambiará su nombre artístico por “Forrajido”?

Recientemente el cantante Christian Nodal registró de manera formal una nueva marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con el nombre “Forrajido”, incluso el artista luego de eliminar todo de sus redes sociales actualizó sus perfiles con el nuevo nombre que registró. Esta actividad legal consiste en que “Forrajido” este vinculado con temas de servicios de entretenimiento, educación, formación y actividades culturales. Esto sin duda marcaría el inicio de una nueva etapa en la carrera del cantante ya que actualmente su nombre no le pertenece y él se encuentra bajo las condiciones y autorizaciones de JG Music, marca de su padre.

Conflicto entre Christian Nodal y su padre Jaime González

En su última presentación, en Querétaro, el famoso artista dejó entre ver las tensiones familiares en las que se encuentra pues dijo "La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes, los amo con todo mi ser" esto ya que su padre es el dueño de su nombre artístico.

Incluso el pasado 01 de mayo Nodal tuvo que posponer un concierto en Chile debido a que sus músicos no llegaron ya que de acuerdo con las declaraciones del artista todo fue por culpa de terceras personas pues mencionó que JG Music no priorizó el descanso de los músicos y no quiso que tomaran un avión privado para llegar a tiempo por lo que la presentación tuvo que cambiar de fecha.