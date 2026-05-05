Cuál es el perfume que usa Jacob Elordi: ideal para hombres seguros y discretos

Si te preguntas cuál es el perfume que usa Jacob Elordi, diversas publicaciones de moda y belleza señalan que el actor ha sido vinculado con Bleu de Chanel. Esta es una de las fragancias masculinas más exitosas del mercado y la perfumería contemporánea.

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Su aroma equilibrado entre notas frescas, amaderadas y especiadas lo convierte en un perfume para hombres seguros, elegantes y de perfil discreto. Elordi ha construido una imagen de sofisticación sin excesos, algo que encaja perfectamente con el ADN de esta fragancia.

Chanel ha destacado a Bleu como uno de los perfumes más versátiles y refinados de la firma y del mercado masculino en general. Estas son las características de la fragancia que está dando qué hablar.

¿Cómo es el perfume que usa Jacob Elordi en 2026?

Este perfume se ha convertido en un símbolo de masculinidad contemporánea desde su lanzamiento.

La fragancia original fue lanzada en 2010 por la casa francesa. Fue creada por el reconocido perfumista Jacques Polge, quien durante décadas fue la "nariz" principal de la firma.

Pertenece a la familia amaderada aromática: una de las más elegantes dentro de la perfumería masculina. La firma europea la describe como una fragancia para hombres que buscan libertad, carácter y elegancia, sin necesidad de llamar excesivamente la atención.

Según expertos de Fragrantica y Basenotes, el perfume destaca por lograr un equilibrio poco común: tiene presencia, pero nunca resulta invasivo. Esa combinación es precisamente lo que muchos relacionan con la imagen pública de Jacob Elordi.

¿Cuáles son las notas del perfume de Jacob Elordi y cómo huele?

Su composición explica gran parte de su éxito internacional.

Notas de salida (aportan energía, limpieza y una frescura sofisticada)



Pomelo

Limón

Menta

Pimienta rosa

Notas de corazón (a medida que evolucionan sobre la piel, aparecen matices más profundos)



Jengibre

Nuez moscada

Jazmín

Iso E Super

Notas de fondo (carácter más duradero del perfume)



Sándalo

Cedro

Incienso

Vetiver

Pachulí

Ládano

Expertos de The Perfume Society destacan que las notas amaderadas y de incienso convierten a este producto en una fragancia especialmente versátil para uso diario, oficina, eventos nocturnos o citas.