El aroma que los expertos recomiendan llevar en el bolso si tienes una semana de mucho estrés

En medio de rutinas exigentes, agendas cargadas y niveles de estrés cada vez más altos, pequeños rituales cotidianos pueden marcar una gran diferencia en el bienestar. Uno de ellos es el uso de aromas con propiedades relajantes, especialmente aquellas que se pueden llevar en perfumes de bolso para aplicar en cualquier momento del día.

Ventaneando | Programa completo 23 de marzo de 2026

En este contexto, expertos en aromaterapia y perfumería coinciden en un aroma protagonista por su efecto calmante y versatilidad: la lavanda. Presente en numerosos perfumes femeninos, esta nota no solo aporta frescura y elegancia, sino que también tiene un impacto directo en el estado de ánimo, ayudando a reducir la tensión y promover la calma.

Lavanda: el aroma antiestrés recomendado por expertos en aromaterapia

La lavanda es uno de los ingredientes más estudiados dentro de la aromaterapia. Según la National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA), su aceite esencial tiene propiedades relajantes que pueden contribuir a disminuir la ansiedad y mejorar la calidad del descanso.

La aromaterapeuta Jane Buckle, autora especializada en aceites esenciales, sostiene que esta fragancia actúa directamente sobre el sistema nervioso, ayudando a equilibrar emociones y reducir la sensación de agobio en momentos de alta exigencia. Por eso, su uso en productos personales se ha vuelto cada vez más popular.

En perfumería, la lavanda ha evolucionado más allá de su clásico perfil herbal. Hoy aparece combinada con notas dulces, cítricas o amaderadas, logrando perfumes modernos, suaves y fáciles de llevar durante todo el día. Casas como Guerlain o Yves Saint Laurent han incorporado esta nota en composiciones icónicas.

Perfumes con aroma a lavanda: ¿Por qué llevarlos en el bolso y cómo elegirlos?

Llevar una fragancia con lavanda en el bolso puede convertirse en una herramienta práctica para gestionar el estrés diario. Un simple gesto, como reaplicar el perfume en muñecas o cuello, puede generar una pausa sensorial que ayude a reconectar y relajar la mente.

El perfumista Francis Kurkdjian, reconocido por su enfoque emocional de las fragancias, explica que los aromas tienen la capacidad de activar recuerdos y sensaciones de forma inmediata. De esta manera, elegir una nota calmante puede influir positivamente en cómo atravesamos el día.

A la hora de elegir un perfume con lavanda, los expertos recomiendan optar por composiciones equilibradas:



Lavanda con vainilla : aporta calidez y efecto reconfortante.

: aporta calidez y efecto reconfortante. Lavanda con cítricos : ideal para un efecto fresco y revitalizante.

: ideal para un efecto fresco y revitalizante. Lavanda con notas amaderadas: genera una sensación de calma más profunda y sofisticada.

Además, los formatos travel size o roll-on son ideales para llevar en el bolso sin ocupar espacio. Estos permiten reaplicar la fragancia en momentos clave, como antes de una reunión o después de una jornada intensa.