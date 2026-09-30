En qué parte de la casa debes colocar el limonero para atraer la abundancia

El limonero es uno de los árboles frutales más importantes de todos y que se encuentra presente en la mayoría de los jardines, donde no solo se destaca por dar unos ricos y sabrosos limones, sino porque decora cualquier jardín y tiene un aroma realmente increíble. Para que pueda crecer fuerte, es clave teneren cuenta algunos cuidados y si no sabías, tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui, que en este caso, recomendó el lugar donde tienes que colocarlo para atraer la abundancia.

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Entre las características principales que debemos decir del limonero, es que se trata de un árbol con hojas perennes que se destaca por el tamaño de sus hojas, por sus flores aromáticas y por sus frutos ácidos. A su vez, este fruto es conocido por su gran cantidad de propiedades que tiene no sólo para la salud sino para el uso dentro del hogar e incluso vinculado con lo espiritual.

Qué vínculo tiene el limonero con el Feng Shui

Por si no lo sabías, tanto el limonero como con otros cítricos, tienen un vínculo con el Feng Shui, este sistema filosófico taoísta que busca la armonía en los espacios a través de la combinación de sus elementos y para esta disciplina, están asociados con la prosperidad, la purificación energética, la abundancia y la buena fortuna. Por eso, es que este es mejor lugar donde debes colocar este árbol.

En qué parte de la casa debes colocar el limonero

Según el Feng Shui, el limonero debe tener un lugar propicio para su crecimiento y es que debe contar con las condiciones adecuadas que permitan su desarrollo, que necesita de una buena luz solar y tenga el espacio suficiente para crecer. De esta manera, estaremos atrayendo la abundancia y la prosperidad a nuestros hogares.

A su vez, otro de los lugares donde puedes colocar el limonero, según el Feng Shui es en la cocina y es que las frutas representan el alimento y el deseo de que nunca falte el sustento para la familia, y a esto hay que agregar el simbolismo de que las frutas atraen, lo que nos permitirá obtener un equilibrio muy especial.