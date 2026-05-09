Así puedes activar el “modo trébol naranja” en tu WhatsApp

Si estás aburrido del modo tradicional de WhatsApp, puedes modificarlo mediante el “modo trébol naranja”. Este es un cambio visual que va a reemplazar el clásico logo por una imagen del trébol naranja.

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Sin dudas el trébol de tres hojas cuenta con un importante contenido simbólico que es símbolo de suerte en muchas tradiciones por lo que muchas personas lo buscan para tener.

Es importante aclarar que el cambio de logo no es una versión oficial de WhatsApp, sino un cambio estético que no va a modificar las funcionalidades de la plataforma. Para lograrlo necesitas de otro programa llamado Nova Launcher.

¿Cómo lograr el “modo trébol naranja” en WhatsApp?

Lo primero que tienes que tener a mano es una imagen que puedes sacar de internet o generarla por medio de la inteligencia artificial. Luego la debes seleccionar desde el Nova Launcher.

Cabe destacar que al ser aplicaciones de terceros pues no tienen la garantía de la empresa Meta. El único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo: ya sea su color, forma o tamaño.

El siguiente paso luego de tener la imagen en formato PNG con fondo transparente. Es fundamental asegurarse de que la imagen seleccionada esté correctamente guardada en la galería del teléfono antes de continuar con los siguientes pasos.

Si no tienes el Nova Launcher puedes descargarla, luego la abres a la aplicación y selecciónalo como lanzador predeterminado del teléfono. Luego aplica la imagen seleccionada al atajo de aplicación de mensajería.

Regresar a la pantalla de inicio del teléfono, localizar el ícono de WhatsApp y mantenerlo presionado durante aproximadamente dos segundos. En el menú emergente que aparecerá, se deberá seleccionar la opción “Editar”. Lo siguiente es hacer clic en el logo que muestra la ventana de edición.

Esto despliega un nuevo menú donde se elegirá “Aplicaciones” y luego “Fotos” (o “Galería”). Finalmente, se busca la imagen de un trébol naranja guardada, se ajusta su tamaño conforme a la preferencia personal del usuario y se presiona “Listo” para confirmar la modificación.