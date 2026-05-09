Este domingo 10 de mayo se celebrará el Día de las Madres 2026, una fecha especial, ya que se conmemora a la “reina del hogar”. Por ello, es importante consentirla en su día y evitar a toda costa que ella cocine al prepararle o regalarle un desayuno sorpresa, como lo son estas 3 ideas que puedes replicar, no sin olvidar las 5 flores hermosas que le encantarán.

Es momento de sacar a lucir los dotes de chef y prepararle el desayuno a mamá, pero si estás lejos de casa, no te preocupes, ya que hay negocios locales que venden el combo perfecto para esta fecha, con alimentos, bebidas y un detalle especial. Estas son las 17 frases del Día de las Madres en imagen para enviarlas en su día.

Los 3 desayunos sorpresa para mamá

1. Mexicano casero: Un imperdible en la cocina mexicana con los chilaquiles como platillo para desayunar, por lo que en esta lista no podía faltar, ya sean rojos o verdes o alguna salsa en especial. Asimismo, un jugo natural de zanahoria, naranja o verde, para que pueda pasarse los alimentos, y como postre un rico pan dulce. No olvides escribirle una nota especial o darle un ramo de flores.

3 ideas de desayuno para sorprender a mamá en el Día de las Madres 2026|Pinterest

2. Tipo picnic: Lleva a tu mamá de picnic, pero sin salir de la cama, pues la puedes sorprender al armar un día de campo en su habitación. Para ello prepara sándwiches o unos croissants, si es que son del agrado de tu mamá. Como postre, un yogur con granola o fresas con crema.

3 ideas de desayuno para sorprender a mamá en el Día de las Madres 2026|Pinterest

3. Aesthetic: Un desayuno fotografiable podría ser el de hotcakes en forma de corazón con fruta picada y un café espumoso arriba de una charola decorada para que pueda degustarlos sin salir de la cama. A un costado le puedes agregar sus flores favoritas, una carta escrita a mano o una tarjeta referente al Día de las Madres.