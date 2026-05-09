El suavizante de tela es un poderoso truco casero contra las cucarachas

Las cucarachas son uno de los insectos más molestos que se presentan con la llegada de las altas temperaturas. Para eliminarlas hay una gran cantidad de productos, pero hay un remedio casero que utilizaban las abuelas.

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Se trata del uso de suavizante que si bien está diseñado para otro uso pues si sirve para eliminar a las cucarachas por sus componentes. Ahora te vamos a explicar cómo utilizarlo para sustituir a los insecticidas.

¿Cómo utilizar el suavizante para las cucarachas?

Hay que tener en cuenta que el aroma intenso que tiene el suavizante desorienta e incómoda a las cucarachas debido a que tienen un sistema sensorial muy sensible a los olores químicos fuertes.

Su textura jabonosa tiene la capacidad de afectar la capa cerosa que protege el cuerpo de las cucarachas por lo que logra que se deshidrate mucho más rápido. Si combinas el suavizante con agua y lo rocías sobre la cucaracha cubrirá los espiráculos de la cucaracha, es decir por lo que se sofocarán y se inmovilizan

Por otro lado, puedes utilizar el remedio casero como spray repelente y rociar coladeras, esquinas, debajo del fregadero y detrás del refrigerador. Lo que tienes que hacer para evitar la presencia de cucarachas es:

Eliminar la humedad.

No dejar restos de comida.

Sellar grietas.

Limpiar la grasa acumulada.

Sacar la basura constantemente.

Eliminar las cucarachas es importante poque ocasionan los siguientes problemas:

Alergias y asma: las cucarachas dejan saliva y excremento que pueden ocasionar alergias y ataques de asma, especialmente en niños.

Contaminación de alimentos: transportan bacterias y microorganismos al caminar sobre comida y superficies.

Enfermedades: pueden propagar bacterias como Salmonella y E. coli, relacionadas con diarreas e infecciones gastrointestinales.

Mal olor: una infestación grande genera olores desagradables persistentes.

Si hablamos de los daños en el espacio, deja manchas y excrementos en muebles, paredes y utensilios. Se reproducen rápido, por lo que una pequeña presencia puede convertirse en una infestación importante.