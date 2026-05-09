El Feng Shui recomienda hacer este ritual con cacao para atraer el amor

Hay muchos rituales para atraer el amor, pero uno de los que más recomienda el Feng Shui es el del cacao. Este ingrediente ancestral, de acuerdo con los expertos, tiene una gran conexión con la energía del amor y las emociones.

Noticias Zacatecas del 8 de mayo 2026

Para el Feng Shui cada uno de los objetos tiene influencia sobre la circulación de la energía en el ambiente. Por ende debes colocar el frasco en determinados espacios de la casa para que tenga un poderoso activador sentimental.

En este ritual se utiliza el cacao ya que para el Feng Shui representa la dulzura, la apertura emocional y el amor propio. Así es que se emplea para fortalecer relaciones, sanar emociones y atraer nuevas conexiones afectivas.

¿Dónde se debe colocar el cacao, según el Feng Shui?

De acuerdo con lo que manifiesta el Feng Shui, se debe identificar las áreas energéticas de la casa. El sector relacionado con el amor y las relaciones corresponde al suroeste del hogar o del dormitorio.

Allí es donde debes colocar un frasco de vidrio con cacao natural -ya sea en polvo o en granos-para a activar la energía romántica y favorecer vínculos más equilibrados y armoniosos.

Puedes potenciar el ritual colocando el cacao en;

En el dormitorio

Debes ubicar el frasco en una mesa de luz o estante acompañado por dos cuarzos rosas o dos velas simboliza la unión, la reciprocidad y la estabilidad emocional en la pareja.

Cacao

En la cocina

Este sector representa la nutrición emocional y el cuidado cotidiano. SI tienes el cacao visible funcionará como recordatorio de que el amor también se construye a través de pequeños gestos diarios.

En el rincón del amor

Conocer el mapa energético es importante por lo que es importante colocar el frasco específicamente en el área suroeste de la casa para potenciar aún más la energía afectiva.